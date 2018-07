Esgotamento no trabalho

Em 2008, mais de 80% dos trabalhadores americanos sofriam de elevados níveis de stress. As próprias empresas consideram que o desgaste psicológico e o permanente estado de ansiedade afecta o desemprenho e produtividade dos funcionários. Grande parte do stress resulta do excesso de trabalho e das pressões psicológicas associadas a situações de emprego precário ou risco de despedimento. Num estudo, 55% dos funcionário garantia consultar o email depois das 23h e 59% durante as férias. Por outro lado, a ausência de um contrato sem termo é responsável pelo aumento do risco de morte prematura em cerca de 25% e 22% em sofrer ataques cardíacos, AVC e diabetes. Infelizmente, em Portugal, pouco ou nada se fez relativamente às doenças psicológicas que surgem durante o período de trabalho e que constituem um importante entrave a capacidade das empresas. Desta forma, procurar criar leis que limitem abusos dos empregadores ou trabalho durante o horário de descanso poderiam melhorar a saúde dos trabalhadores.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Uma no cravo e outra na ferradura

A percentagem do PIB para os serviços de saúde deixa muito a desejar. O PCP e o BE nada fizeram para impedir um valor tão baixo inscrito no Orçamento do Estado (OE) para 2019. Quando faltam médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar e camas hospitalares, os que se afirmam defensores do povo não têm a coragem de contrariar Mário Centeno e António Costa na votação do OE para 2019. Dando “uma no cravo e outra na ferradura”, o BE e o PCP não largam a sela do poder.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O país das miragens

A nossa dívida soberana (do Estado e particulares) subiu ao astronómico patamar dos 724,7 mil milhões, apesar do êxodo turístico, com a entrada de turistas que não param de chegar, calcorreando ruas e veredas como baratas tontas, bem como a restauração, no seu máximo esplendor ocupacional, e o sector imobiliário sem conseguir mais tectos para albergar quem nos demanda.

Entretanto, os actuais donos disto tudo, sediados em Bruxelas, querem instituir para os residentes em Lisboa uma taxa portuária, enquanto o FMI nos vai alertando que a bancarrota continua cada vez mais a ser o nosso fatal destino. Por sua vez, graças à voracidade governamental, o adicional ao imposto sobre combustíveis vai manter-se ou até subir, numa subserviência ancestral de “A Bem da Nação”, ou seja, pagarmos e não bufar.

Logo, Manuel Pinho, que teve o incómodo de ir ao Parlamento para declarar a sua mais que “cândida inocência” a tudo que o queriam acusar, é que teve razão ao exclamar “ainda bem que não vivo cá”. Pelos vistos, o povo português tem o que merece, pelo que, qualquer dia, nem lugar terá onde cair morto.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

