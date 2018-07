O tablóide nova-iorquino New York Daily News anunciou, nesta segunda-feira, o despedimento de metade dos jornalistas da redacção, que agora fica reduzida a 40 trabalhadores a tempo inteiro. A linha editorial também vai alterar-se, para dar primazia ao digital. A decisão foi anunciada esta manhã aos jornalistas.

Por e-mail, a administração anunciou que tem trabalhado na transformação do jornal, que faz 100 anos em 2019, numa “empresa verdadeiramente focada no digital”. Para isso, e a par do despedimento de 50% da redacção, a linha editorial vai focar-se nas notícias de última hora, sobre “crime, justiça civil e responsabilidade pública”, segundo cita o Guardian (a edição online do jornal não está acessível na Europa, devido às normas do Regulamento Geral de Protecção de Dados, em vigor desde 25 de Maio).

“As decisões anunciadas hoje reflectem a realidade do nosso negócio e a necessidade de adaptação a um panorama mediático em constante mutação”, lia-se no e-mail enviado à redacção. “Não reflectem o talento que nos deixa hoje. Para que não haja dúvidas: estes colegas são altamente valorizados e sentiremos a falta deles.”

O chefe de redacção cessante, Jim Rich, usou o Twitter para opinar sobre os despedimentos: “Se são dos que odeiam a democracia e acham que os Governos locais devem operar sem verificação e no escuro, hoje é um bom dia para vocês.”

Na década de 40, o tablóide Daily News vendia milhões de exemplares por dia. Há apenas quatro anos, o jornal era um dos dez com maior circulação nos EUA, sendo publicado a partir de Nova Iorque. Em 2017, já tinha saído desse ranking. Nesse mesmo ano, foi vendido ao grupo Tronc, que detém o Chicago Tribune e o Los Angeles Times, por apenas um dólar. O grupo Tronc assumiu os custos operacionais, pensões e o passivo da empresa – que alegadamente, se cifram em dezenas de milhões de dólares, de acordo com o Huffington Post. A venda aconteceu no âmbito de um processo de reorganização da empresa. Mortimer Zuckerman, o antigo dono, detinha o jornal desde 1993 e já o tinha posto à venda uma vez, em 2015, mas acabaria por voltar atrás na decisão.

O tablóide, descrito pelo New York Times como “a voz da classe trabalhadora nova-iorquina” é conhecido pelas capas irreverentes e polémicas. Na semana passada, imprimiu na primeira página uma caricatura de Donald Trump, de mãos dadas com Vladimir Putin na Quinta Avenida, a disparar um tiro na cabeça do Tio Sam. Outra capa que se tornou famosa retratava Donald Trump disfarçado de palhaço, com uma manchete em que se lê: “O amanhecer dos mortos cerebrais”.

Os números de 2017 apontavam para uma circulação diária de 200 mil exemplares durante os dias da semana e 260 mil exemplares aos domingos. Mas os números mais actuais apontam para uma queda na ordem dos 15%, cifrando-se em 170 mil exemplares.

De acordo com os números do jornal gratuito Metro, em 2017 o Daily News teve uma circulação diária de 169 mil exemplares: uma quota de mercado de 19% na cidade de Nova Iorque.

