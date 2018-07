O ministro francês do Interior, Gerard Collomb — que era um dos mais fortes aliados do Presidente no Governo —, responsabilizou Emmanuel Macron pelo “caso Benella” ao ser questionado no Parlamento. Benella era o segurança que Emmanuel Macron despediu mais de dois meses depois de ter sido filmado a espancar manifestantes em Paris no 1.º de Maio.

A Presidência, disse Collomb, foi devidamente avisada do que aconteceu. “Considerei que os factos estavam a ser tratados pela estrutura apropriada, por isso não me envolvi mais no assunto”, disse o ministro.

O caso fez eclodir uma tempestade política, a mais grave que Macron enfrenta desde que tomou posse, há 14 meses. O Presidente é criticado pela forma pouco firme como solucionou o problema do chefe de segurança apanhado a agredir cidadãos e a fazer passar-se por polícia. Benella, e segundo o vídeo que o jornal Le Monde divulgou na semana passada, usava um capacete da polícia. Ao dar-se conta de que estava a ser filmado afastou-se.

A Presidência, informada do ocorrido nas manifestações do 1.º de Maio (Dia do Trabalhador), decidiu suspender sem vencimento e por 15 dias o guarda-costas que acompanha Macron desde a campanha eleitoral. Após a divulgação do vídeo, foi despedido.

A oposição diz que ao ocultar o crime da justiça, o Presidente pode ter violado a lei.

O ministro do Interior, acusado de ter lidado mal com o caso, foi chamado à Comissão de Leis do parlamento, onde foi interrogado durante duas horas e meia por não ter dado sequência ao caso depois de ter falado com Macron.

Collomb, que tentou minimizar a intervenção no assunto, explicou que falou com o Presidente quando Macron estava na Austrália. O ministro disse que não sabia da existência do vídeo e não fazia sequer ideia de que Alexandre Benalla pertencia à segurança do Presidente; pensava que era um polícia.

Numa rara unanimidade de opiniões, da França Insubmissa (a esquerda de Jean-Luc Mélenchon) aos Republicanos (direita), todos criticaram duramente o ministro por não aceitar a responsabilidade e por atirar toda a culpa para cima de Emmanuel Macron.

Esta oposição inconciliável — e pouco visível perante a esmagadora maioria do República em Marcha, de Macron — conseguiu também, devido ao “caso Benalla”, que fosse criada uma comissão parlamentar de inquérito ao caso, o que levou a ministra da Justiça, Nicole Belloubet, a anunciar, no domingo, que a reforma constitucional estava “suspensa” até haver “condições mais serenas”.

A oposição conseguiu também encurralar o ministro do Interior que já estava numa posição delicada (podia ser acusado de encobrir o crime do segurança de Macron), e que acabou a atirar-se para o incómodo papel de acusador do Presidente — resta saber se esta decisão vai ou não abrir a primeira crise interna no executivo.

É que depois de o ministro ter responsabilizado o Presidente, os deputados perguntaram a Gerard Collomb o que vai fazer em relação à lei que obrigava Macron a denunciar o crime de Benalla às autoridades. O ministro disse apenas que cabe à administração decidir se vai falar com as autoridades judiciais.

A presidência francesa informou no domingo que vai proceder a “mudanças”, mas não deu pormenores. E Macron cancelou a presença na etapa da Volta à França de quarta-feira.

