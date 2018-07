O juiz norte-americano à frente do julgamento de Paul Manafort, antigo director de campanha de Donald Trump, decidiu, nesta segunda-feira, adiar o julgamento uma semana para dar aos advogados de defesa mais tempo para rever centenas de documentos disponibilizados recentemente pelos procuradores. O juiz fez saber que também tornaria pública a identidade de cinco testemunhas, às quais foi dada imunidade para falar em tribunal.

O julgamento de Paul Manafort estava agendado para esta quarta-feira, mas será adiado até 31 de Julho, decretou o juiz distrital do estado da Virginia, T.S. Ellis III. O juiz acredita que o adiamento dará aos advogados de Manafort mais tempo para rever o material novo que foi submetido pelos procuradores, mas avisou que não queria que o julgamento se "arrastasse" indefinidamente.

O magistrado ordenou ainda que o Governo elencasse o nome de todas as testemunhas e os fornecesse aos advogados de Manafort, incluindo o nome de cinco que terão imunidade sobre possíveis acusações vindas do departamento do procurador-geral Robert Mueller — cujas identidades foram reveladas esta segunda-feira. Até agora, os procuradores mantiveram o anonimato destas testemunhas para as proteger. “Vou retirar essa protecção”, disse Ellis nesta segunda-feira, segundo a Reuters. De acordo com o USA Today, espera-se que o Governo nomeie 30 testemunhas para o caso.

Paul Manafort, antigo director de campanha de Donald Trump está acusado de crimes de natureza financeira e fiscal. Ele e Rick Gates, subdirector da campanha de Trump, foram acusados de terem orquestrado um elaborado esquema de ocultação de rendimentos. Gates declarou-se culpado e começou a colaborar com a Justiça. Manafort declarou-se inocente e está detido desde 2017. Os factos de que é acusado remontam a 2016, meses antes de começar a trabalhar na campanha de Donald Trump.

Manafort, republicano de longa data e empresário, é alvo da investigação de Robert Mueller sobre os indícios de conluio russo nas eleições presidenciais de 2016, que elegeram Trump.

