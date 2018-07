A temperatura numa cidade a Norte de Tóquio atingiu nesta segunda-feira os 41,1 graus Celsius, a mais alta registada no Japão, onde uma onda de calor já matou 40 pessoas.

O recorde foi atingido na cidade de Kumagaya, na província de Saitama, situada 65 quilómetros a noroeste de Tóquio, informou a Agência Meteorológica do Japão.

Um sistema persistente de alta pressão é o responsável pelas altas temperaturas que afectam também uma zona da Coreia do Sul, onde morreram dez pessoas.

No Japão, milhares de pessoas foram hospitalizadas com sintomas de insolação. A agência de notícias Kyodo diz que a maior parte dos mortos são pessoas idosas que não tinham ar condicionado em casa.

As autoridades japonesas aconselharam a população a permanecer em casa e usar o ar condicionado.

Na Coreia do Sul, dez pessoas morreram de insolação e outras causas relacionadas com o calor. Cerca de 1040 pessoas adoeceram devido ao calor entre 20 de Maio e 21 de Julho, um aumento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado.

A temperatura mais elevada da manhã na Coreia do Sul foi registada na cidade de Gangneung, onde os termómetros matcaram 31 graus antes das sete da manhã. Em Seul, a capital do país, a temperatura mais baixa durante a manhã foi de 29 graus.

