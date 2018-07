Um tiroteio num bairro de Toronto, a maior cidade do Canadá provocou pelo menos uma vítima mortal e deixou 13 feridos, incluindo uma menina de oito anos em estado grave. O presumível autor do ataque foi abatido pela polícia, depois de ter disparado indiscriminadamente contra várias pessoas, informou o chefe de polícia Marke Saunders. A zona do ataque, no bairro de Greektown, é popular pelos seus restaurantes, bares e lojas.

O tiroteio aconteceu durante a noite de domingo, pelas 22h locais (3h em Lisboa). De acordo com os jornais locais, as testemunhas dizem ter ouvido pelo menos 25 tiros, conta a agência Reuters.

A cidade canadiana tem assistido a um aumento na violência armada. Desde o início do ano, Toronto registou um aumento do número de mortes violentas face ao ano anterior. As autoridades dizem que há "demasiada gente" a obter "demasiadas armas", cita a Reuters.

