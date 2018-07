A Câmara de Vila Real anunciou nesta segunda-feira um programa de apoio à esterilização de animais adoptados no Centro de Recolha do Vale do Douro - Norte, uma medida que ajuda a colmatar o problema de sobrelotação deste espaço.

"No fundo é ajudar aqueles que façam a adopção de animais no centro de recolha", afirmou o presidente do município, Rui Santos.

A ajuda é monetária e resulta de uma candidatura apresentada pela autarquia no valor global de 15 mil euros.

No âmbito deste programa, os apoios a atribuir são de 55 euros para cadelas, 30 para cães, 35 euros para gatas e 15 euros para gatos.

Os animais de companhia, cães ou gatos, têm que ser adoptados no Centro de Recolha do Vale do Douro - Norte, que é gerido pela Associação de Municípios do Vale do Douro Norte.

Neste momento não é possível adotar animais no canil/gatil de Vila Real, precisamente porque não estão a ser feitas as esterilizações dos animais.

A nova lei que proíbe o abate dos animais nos canis e gatis municipais introduziu alterações que passam pela obrigatoriedade dos animais recolhidos serem esterilizados, uma medida que tem levantado alguns problemas a nível regional e nacional, devido à falta de verbas ou, em alguns casos, de veterinários municipais.

Em Vila Real, o centro está sobrelotado, não possui capacidade para absorver mais animais, porque como não há esterilizações também não pode haver adopções.

Com o lançamento deste programa de apoio, a autarquia de Vila Real quer contribuir para a resolução deste problema e, ao mesmo tempo, ajudar no controlo da população destes animais.

Para terem acesso aos apoios, os municípios, após o processo de adopção, têm que apresentar candidatura no espaço de atendimento ao cidadão da Câmara de Vila Real, que tem que ser acompanhada de uma declaração de um médico veterinário com a data da esterilização.

O programa deverá estar em vigor a 01 de Agosto.

