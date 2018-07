Sporting de Braga e Rio Ave ficaram a conhecer esta segunda-feira os seus adversários na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Os minhotos medem forças com o Zorya, que nos últimos quatro anos cimentou a sua posição nos lugares cimeiros da tabela da I Liga ucraniana e disputou a Liga Europa. O clube de Vila do Conde ainda tem de disputar a segunda pré-eliminatória com o Jagiellonia Bialystok, vice-campeão polaco em 2017-18, mas já sabe que na fase a seguir poderá encontrar o Gent, que em 2014-15 conquistou a primeira liga da sua história.

Regresso para ficar

O adversário do Sp. Braga não será o primeiro nome que vem à cabeça quando se fala no principal campeonato da Ucrânia, mas tem feito tudo para que o seu nome fique cada vez mais gravado no futebol daquele país. Depois de ter sido campeão na II Divisão em 2005-06, o Zorya regressou ao principal escalão e até hoje ainda não saiu de lá, onde a tendência tem sido para melhorar. Nas primeiras sete épocas, o clube da cidade de Luhansk nunca conseguiu ir além do 10.º lugar. Em 2013-14, chegou ao sétimo posto, e nos anos a seguir a quarta posição tem sido uma espécie de lugar anual para o Zorya. A excepção foi a época 2016-17, quando ficou em terceiro, com 54 pontos, atrás do campeão Shaktar Donetsk e do Dínamo Kiev. Para já, na temporada de 2018-19, começou da melhor forma, com uma vitória por 2-1 contra o Illichivets.

As últimas quatro épocas domésticas coincidiram também com o regresso às competições europeias, onde o Zorya participou pela primeira vez em 1973-74, quando caiu na segunda ronda da já extinta Taça dos Clubes Campeões Europeus, depois de ter conquistado o seu único troféu da I Liga em 1972 (na altura ainda era o Campeonato Soviético de Futebol). Nos 40 anos seguintes o Zorya esteve sem disputar uma partida europeia, protagonizando constantes mudanças entre a I, a II e a III divisões. Em 2014-15 e 2015-16 ficou-se pelo play-off da Liga Europa e, nos dois anos a seguir, chegou à fase de grupos, sem nunca se qualificar para a próxima fase. Na época passada, ficou em terceiro com seis pontos, sendo que três desses vieram de uma vitória por 1-0 contra o Athletic Bilbau.

Artem Gromov é um dos jogadores a ter em conta. O médio, que já jogou no Dínamo de Kiev, chegou ao Zorya na época passada e fez sete golos em 27 jogos, sendo presença habitual no “onze” escalado por Yuri Vernydub, que treina a equipa ucraniana desde 2011. O técnico ucraniano ainda não alcançou nenhum troféu com o Zorya (foi finalista vencido na Taça da Ucrânia em 2015-16, depois de perder 2-0 com o Shaktar), mas os sete anos que já leva no clube contribuíram para a estabilidade na I Divisão.

115 anos depois, a I Liga

Se for bem-sucedido contra o vice-campeão polaco de 2017-18, o Rio Ave terá pela frente uma equipa de futebol com 118 anos e que há três conquistou o maior título da sua história. O Gent foi campeão belga na época 2014-15, ficando à frente do Brugge, do Anderlecht e do Standard Liège no play-off para decidir o campeão. O clube esteve perto de vencer o campeonato em outras duas ocasiões mas ficou em segundo em 1954-55 e em 2009-10.

Em 2015-16, o Gent participou pela primeira vez na renovada Liga dos Campeões, e a estreia foi memorável. Num grupo com Zenit, Lyon e Valência, muitos vaticinavam um último lugar para os novatos na maior competição de clubes, mas o Gent decidiu desafiar as expectativas da maioria. Os belgas ficaram em segundo, relegando o Valência para a Liga Europa e o Lyon para fora das competições europeias. Por pouco que os oitavos-de-final não deram outra surpresa: o Gent caiu aos pés dos Wolfsburgo com um agregado de 4-2.

Nos quadros do Gent, que é treinado por Yves Vanderhaeghe desde 2017, contam com um jogador que contribuiu para a boa campanha da Croácia no Mundial de 2018. O guarda-redes Lovre Kalinic chegou ao clube belga a meio da época 2016-17 proveniente dos croatas Hajduk Split, e protagonizou a maior transferência de um guarda-redes na história do futebol croata. Mais à frente, um dos jogadores que faz as delícias dos adeptos é Yuya Kubo O avançado japonês chegou a meio de 2016-17 e marcou 11 golos nos 17 jogos que fez.

