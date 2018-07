O Sindicato dos Jornalistas (SJ) anunciou que, no âmbito de "uma reestruturação interna dos negócios de comunicação da FC Porto Media", foram dispensadas 20 pessoas e fechadas quatro delegações do Porto Canal, tendo a estrutura sindical manifestado preocupação.

Segundo o director-geral da FC Porto Media, citado pelo SJ, "o objectivo foi reduzir custos e, para isso, foi decidido separar o Porto Canal da estrutura global, em termos de orçamentos, recursos humanos e conteúdos".

PUB

Esta informação foi avançada ao SJ numa reunião, a pedido do órgão, realizada a 20 de Julho com o director-geral da FC Porto Media, Manuel Tavares, e o director do canal televisivo, Júlio Magalhães. Neste encontro, "os responsáveis confirmaram" ao SJ que esta reestruturação implicou a "redução do número de profissionais a trabalhar no Porto Canal, tendo sido dispensadas, ao todo, cerca de 20 pessoas, das áreas de informação, produção e grafismo, e fechadas quatro delegações, por alegada falta de retorno publicitário: Arcos de Valdevez, Guimarães, Bragança e Penafiel".

PUB

Manuel Tavares adiantou que, do total de profissionais dispensados, dez, que já trabalhavam em conteúdos afectos à actividade desportiva do FC Porto no Porto Canal, transitaram para os quadros da FC Porto TV, com contratos efectivos, segundo o sindicato.

Relativamente aos restantes, "foram dispensados através da não renovação de contratos a termo e da cessação de prestações de serviço (recibos verdes)", acrescentou o SJ, em comunicado.

Os conteúdos desportivos afectos ao FC Porto serão produzidos pelo canal digital FC Porto TV, enquanto os generalistas serão assegurados pelo Porto Canal, segundo a informação obtida.

Foi ainda realizada a separação de orçamentos e de gestão, com a FC Porto TV a dispor de dois milhões de euros e o Porto Canal de três milhões, num total de cinco milhões de euros resultantes da verba proveniente do contrato com a Altice/Meo referente aos direitos de distribuição do Porto Canal.

De acordo com o sindicato, Júlio Magalhães, quando questionado sobre o esvaziamento dos espaços informativos da estação de televisão, nomeadamente sobre a redução do número de noticiários, confirmou essa redução, justificando-a com "o período de férias, em que a redacção dispõe de menos jornalistas, reconhecendo que essa redução foi maior neste ano porque coincidiu com a reestruturação interna, que levou à dispensa de pessoas".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Em Setembro, com a entrada da nova grelha, o Porto Canal vai assegurar três jornais generalistas (um deles será uma síntese) e um de desporto", de acordo com o director.

Actualmente, o Porto Canal conta com 22 jornalistas, todos eles nos quadros da empresa, referiu o director, garantindo que a continuidade do canal está assegurada, que a reestruturação está concluída e que não serão feitas mais reduções de pessoal.

"O SJ continuará a seguir este processo, de modo a defender o interesse dos jornalistas nele envolvidos", concluiu o órgão sindical que representa os jornalistas.

PUB