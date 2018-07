Francesco Molinari tornou-se o primeiro italiano a ganhar um Major ao conquistar um emocionante 147.º The Open Championship no Carnoustie Golf Links. O transalpino, de 35 anos chegou à costa leste da Escócia em grande forma, com duas vitórias e um segundo lugar. A terceira em seis foi a maior da carreira, depois de uma exibição brilhante de golfe controlado em torno do links varrido pelo vento, fazendo birdie no 72.º e último buraco para uma volta final de 69 (-2) e um total agregado de -8. "Que semana", disse. “Obviamente, é incrível estar aqui entre todas estas pessoas.”

“Há muitas pessoas a quem devo agradecer – antes de mais nada, à minha família, pelo apoio que me dão quando viajo pelo mundo; a minha esposa é uma grande parte da equipa. Cada um dos meus treinadores tem sido uma parte enorme da jornada para chegar até aqui, obrigado pelo seu trabalho. E ao voluntários e os fãs aqui no Open que tornam isto possível - é realmente a melhor atmosfera no golfe.”

Molinari não fez bogeys no fim-de-semana – uma façanha que ele também conseguira ao vencer o BMW PGA Championship – a prova bandeira do European Tour – no final de Maio, enquanto o seu triunfo, a 1 de Julho, no Quicken Loans National, do PGA Tour, surgiu após só ter feito um bogey no fim-de-semana. “Não perder qualquer pancada em duas voltas numa pista tão difícil como esta, é muito bom”, reconheceu. “Eu estava tão calmo quanto se pode no último do Open. Senti que estava pronto para isto.”

Começando no domingo a última volta a três pancadas atrás dos líderes americanos Kevin Kisner, Xander Schauffele e Jordan Spieth, este a defender o título, Molinari fez o par nos 13 primeiros buracos e, notavelmente, isso deixou-o no bom caminho, já que os outros principais candidatos lutaram para lidar com as difíceis condições vigentes.

Inicialmente, parecia que Tiger Woods, parceiro de jogo de Molinari, se preparava para conquistar o seu o seu 15.º torneio do Grand Slam, uma década depois do 14.º. Com birdies nos 4 e 6, chegou a estar sozinho na liderança, mas um duplo bogey no 11. Pode não ter sido um golpe fatal, mas quando agravou o erro com um bogey no 12 ficou a fazer a contas para os restantes e difíceis buracos.

Por contraste, Molinari fez o seu primeiro birdie no 14 e salvou o Par nos 15 e 16. Com Xander Schauffele a recuperar de quatro pancadas perdidas para o Par em três buracos do front nine com birdies no 10 e no 14 para se juntar ao italiano no topo da classificação, Molinari fechou a volta com novo birdie, vendo depois Schauffele entrar em dificuldades no 17, para bogey. No 18, o americano tinha de meter a bola no buraco na sua abordagem ao green se quisesse forçar o play-off, a uma distância 136 metros, mas deixou-a a cerca de seis metros.

Antes, Justin Rose (69) e Rory McIlroy (70) - ambos fizeram eagle no 14 – estiveram em grande nível no back nine estabelecendo o comando na clubhouse com um total agregado de 6 abaixo do Par, suficientes “apenas” para o segundo lugar final, empatados ainda com Kevin Kisner e Schauffele.

Woods terminou nos 6.ºs juntamente com o inglês Eddie Pepperell, que deu o mote no domingo com um sensacional 67, e ainda com Kevin Chappell (73). Já Spieth não conseguiu fazer um único birdie e, com 76, caiu para os 9.ºs.

