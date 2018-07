O defesa-central congolês Chanel Mbemba assinou nesta segunda-feira contrato com o FC Porto, que anunciou a contratação do futebolista que alinhava no Newcastle através da sua conta no Twitter. Na equipa britânica, Mbemba realizou 11 jogos na última época.

PUB

Internacional pela República Democrática do Congo por 41 vezes, Mbembe, de 23 anos, chega aos campeões portugueses proveniente dos "magpies", depois de ter alinhado nos belgas do Anderlecht, que o contrataram ao congolês MK Etanchéité. O congolês assinou por quatro temporadas. Os valores do negócio ainda não foram tornados públicos, embora a imprensa desportiva tenha avançado um custo de oito milhões de euros para os cofres portistas.

Mbemba é a quarta contratação dos "azuis-e-brancos" para a temporada 2018-19, depois de João Pedro (ex-Palmeiras, Brasil), Saidy Janko (ex-Saint-Étienne, França), Ewerton (ex-Portimonense) e Marius Mouandilmadji (ex-Cotonsport, Camarões).

PUB

PUB