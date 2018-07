João Moutinho poderá ser o próximo português a caminho do Wolverhampton e da Premier League. Segundo a Sky Sports, o médio português trocará o Mónaco pela equipa recém-promovida ao primeiro escalão do futebol inglês, que é comanda por Nuno Espírito Santo. A imprensa inglesa avança, ainda, que o jogador poderá ser apresentado já esta segunda-feira.

A Sky Sports indica que Moutinho poderá deixar o principado por cerca de cinco milhões de euros.

O português chegou ao Mónaco em 2013, vindo do FC Porto, custando 30 milhões de euros aos monegascos. No principado, Moutinho alinhou em 219 partidas oficiais e marcou 12 golos, tendo atingido o auge de sucesso no clube com a conquista do campeonato francês na época de 2016/2017.

Se se confirmar a transferência, João Moutinho será mais um nome a juntar-se ao extenso contingente luso no Wolverhampton, que já é composto por Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota. Mas o número de portugueses no plantel dos wolves pode ainda aumentar. O jornal desportivo italiano Corriere Dello Sport avançou este mês que o clube inglês estaria interessado em adquirir os serviços do avançado português André Silva, que actualmente representa o AC Milan.

