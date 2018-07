A renúncia de Mzut Özil à selecção alemã deve ser a mais badalada do futebol nos últimos tempos. O jogador bateu com a porta, queixando-se de racismo e desrespeito. A federação da Alemanha tentou esvaziar a polémica, mas o estrondo saltou para o mundo da política: primeiro foi Merkel a dizer que a decisão de Özil deve ser "respeitada"; depois foi Ancara a expressar apoio ao jogador alemão de origem turca. Embora Berlim sublinhe que a Alemanha é um "país aberto", que acolhe a população imigrante, o governo da Turquia defende a decisão de Özil, sustentando que o episódio comprova o aumento do racismo na Europa.

PUB

"Há uma crise na Europa e chegou a tal ponto que entra em conflito com valores universais. Isso faz-nos sentir muito incomodados", disse Mahir Ünal, porta-voz do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), actualmente no poder. "Infelizmente, vemos que as liberdades e direitos humanos encolheram na Europa e há uma aumento do racismo e da discriminação", acrescentou o mesmo responsável, insistindo: "A decisão de Özil parece-nos justa e correcta."

Özil anunciou no domingo que deixava a selecção alemã, após uma controvérsia em torno de uma fotografia dele ao lado do Presidente turco e líder do AKP, Recep Tayyip Erdogan. A imagem foi interpretada como um apoio do futebolista à campanha de Erdogan, que ganhou as eleições presidenciais de 24 de Junho. O jogador alegou que a fotografia nada tinha de político, defendendo que apenas expressava o respeito pelo órgão máximo de soberania do país de origem da família dele.

PUB

Foto A fotografia que está na origem da polémica, com Özil ao lado do Presidente turco

“É com o coração pesado e após muita consideração devido aos eventos recentes, que comunico que não vou jogar mais pela Alemanha a um nível internacional enquanto tiver este sentimento de racismo e de desrespeito. Eu costumava vestir a camisola alemã com orgulho e felicidade, mas agora não", lê-se na carta de despedida dele, divulgada no domingo. Quem já terá ligado a Özil foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlüt Çavusoglu, para lhe expressar apoio.

A Federação de Futebol Alemã (DFB) rejeitou as acusações do jogador: "Rejeitamos categoricamente o facto de a DFB estar associada ao racismo, no que diz respeito aos seus representantes, seus funcionários, aos seus clubes ou desempenho de milhões de voluntários de base", vincou a DFB, liderada por Reinhard Grindel, fortemente visado por Özil.

PUB

Do Governo de Merkel chegou uma mensagem de compreensão. A chanceler, Angela Merkel, expressou “respeito”, através da porta-voz: “Como sabem, a chanceler aprecia muito o Mesut Özil. É um jogador de futebol que fez muito pela selecção nacional e tomou uma decisão que deve ser respeitada”, disse nesta segunda-feira Ulrike Demmer. Destacou ainda o papel do desporto como factor integrador da sociedade alemã e insistiu que a Alemanha é um "país aberto", que acolhe a população imigrante.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ministra da Justiça alemã, Katarina Barley, também fez questão de se pronunciar, referindo que "é um sinal alarmante que um grande futebolista como Özil não se sinta querido no seu país".

"Quando altos dirigentes da Federação Alemã de Futebol me tratam como o fizeram, desrespeitam as minhas raízes turcas e, de forma egoísta, me transformam em propaganda política, acabou. Não é por isso que eu jogo futebol, e não vou ficar parado sem fazer nada quanto a isso. O racismo nunca devia ser aceite.”

Özil, de 29 anos, foi durante anos uma peça chave da selecção alemã, pela qual se sagrou campeão do Mundo em 2014. "Tenho dois corações, um alemão e outro turco. Nasci e fui criado na Alemanha. Por que há quem continue sem aceitar que sou alemão?", questionou o antigo jogador do Real Madrid, actualmente ao serviço do Arsenal, da liga inglesa.

PUB