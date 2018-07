David Bowie (1947-2016) tinha 16 anos quando gravou com a sua primeira banda, The Konrads, a canção original I Never Dreamed, que o grupo apresentou em 1963, sem sucesso, à editora Decca. O tema nunca chegou a ser editado, mas a cassete de demonstração, perdida durante décadas, foi redescoberta nos anos 90 pelo baterista dos Konrads, David Hadfield, e será agora vendida pela leiloeira Omega num leilão de memorabilia musical agendado para Setembro em Newton-Le-Willows, no Reino Unido. A estimativa da leiloeira é que esta primeira gravação de Bowie venha a ser licitada por cerca de 11 mil euros.

Um pouco mais velho do que os seus colegas, Hadfield era também o manager da banda e foi o responsável pela escolha de Bowie como vocalista principal nessa gravação do tema original I Never Dreamed. Uma opção menos óbvia do que hoje pareceria, já que o jovem músico estava então mais empenhado em fazer carreira como saxofonista.

Encontrada por Hadfield nos anos 90, por ocasião de uma mudança de casa, a cassete estava guardada, juntamente com outros materiais relativos à banda, numa velha cesta de pão que o baterista herdara do seu avô.

É a única gravação do tema com Bowie como vocalista, explicou Hadfield ao jornal The Independent. A música não impressionou a Decca, incapaz de reconhecer o potencial do futuro intérprete de Space Oddity, mas a editora ainda deu uma segunda chance (também ela gorada) aos Konrads, que voltaram a gravar o mesmo tema alguns meses mais tarde, mas já com Roger Ferris como vocalista principal.

Após estas primeiras tentativas frustradas, a banda veio de facto a gravar dois singles em meados dos anos 60, e ainda durou até 1969. Mas Bowie, que co-fundara os Konrads em Janeiro de 1962, com apenas 15 anos, abandonara o grupo logo no final de 1963 para tentar uma nova experiência como vocalista e saxofonista dos Davie Jones and the King Bees (o músico ainda usava então o seu apelido civil, Jones, que depois trocou por Bowie para evitar confusões com o líder dos Monkees, Davy Jones).

Depois de Davie Jones and the King Bees, Bowie ainda criou os The Manish Boys, em 1965, e os Davy Jones and the Lower Third, em 1966, antes de lançar, em 1967, o seu primeiro álbum a solo. Mas foi com o single Space Oddity, um tema do seu segundo álbum epónimo, de 1969, que conseguiu o seu primeiro grande sucesso comercial.

