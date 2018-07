O coreógrafo Paulo Ribeiro demitiu-se da direcção artística da Companhia Nacional de Bailado (CNB) e será substituído por Sofia Campos, até aqui vogal do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II. A informação chegou esta segunda-feira pelas mãos do Ministério da Cultura, que detalha que na origem da saída de Paulo Ribeiro está uma "decisão pessoal".

A nota enviada pela tutela às redacções indica ainda que Sofia Campos assumirá a direcção artística da CNB a partir de 1 de Setembro depois de estar como vogal no D.Maria desde Janeiro de 2015, mas detalha ainda que é licenciada em Dança pela Escola Superior de Dança e também em Gestão das Artes na Cultura e na Educação pela Escola Superior de Educação Jean Piaget.

A sua ligação ao sector passou pela direcção de produção da companhia RE.AL, de João Fiadeiro (2003-2011) e do Alkantara Festival em 2011. Além de ter leccionado em diferentes instituições, passou pela produção dos festivais Danças na Cidade (1997, 2002) e entre 2012 e 2014 foi co-directora, administradora e assessora artística da da Alkantara - associação cultural. A tutela frisa que ao longo da carreira, Sofia Castro "tem mantido contacto regular com diversos teatros e festivais nacionais e internacionais e colaborado com estruturas, artistas e projectos de diferentes áreas artísticas: dança, teatro, artes visuais, vídeo e cinema, ao nível da consultadoria de produção e gestão".

Paulo Ribeiro, reputado coreógrafo e nome reconhecido da dança em Portugal, ocupava o cargo de director artístico da CNB desde Novembro de 2016 — mas os últimos meses eram de tensão interna na companhia, como o PÚBLICO escreveu em Abril. A contestação interna medrava há meses quando, em Março, numa manifestação dos trabalhadores do Opart (Organismo de Produção Artística), um dirigente do Cena-STE (Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos) tornava públicas as difíceis relações entre Paulo Ribeiro e os seus bailarinos. A era Paulo Ribeiro passou também por um aumento do ritmo e quantidade de trabalho graças à participação dos bailarinos da CNB em projectos paralelos.

Questões sobre o reportório da companhia, o rácio de clássicos e a discussão interna sobre a programação da CNB estavam na primeira linha da dissensão. Essas queixas espelhavam as diferentes vocações dos intérpretes da CNB e a vontade de Paulo Ribeiro de apostar "sobretudo [em] peças do reportório moderno e contemporâneo”, como dissera ao PÚBLICO em 2017. Em Abril, ao PÚBLICO, Carlos Vargas, presidente do Opart, reconhecia os “diferentes pontos de vista” na CNB e dizia: "O Paulo Ribeiro está à procura do seu caminho.”

Com a tutela a agradecer a Paulo Ribeiro a sua "colaboração, dedicação e empenho", finda assim um capítulo da história da CNB em que, segundo o ministério de Luís Castro Mendes trabalhou o "alcance de novos públicos, na descentralização e na recuperação de repertório existente, assim como na criação de novos espectáculos, convidando coreógrafos inéditos no repertório da companhia".

Paulo Ribeiro rumou à CNB depois de 18 anos como director-geral e de programação do Teatro Viriato, em Viseu, e de ter fundado a Companhia Paulo Ribeiro em 1995. Foi o último director do Ballet Gulbenkian antes da sua extinção, em 2005. Sucedeu na CNB a Luísa Taveira e o seu mandato era de três anos. Cumpriu 1 ano e 9 meses do mesmo.

