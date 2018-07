Sara Sampaio contou aos seguidores de Instagram que sofre de tricotilomania, uma doença mental que faz com que arranque os próprios pêlos. Quando um utilizador lhe perguntou como tratava das sobrancelhas, a modelo portuguesa de 27 anos – celebrados no sábado – disse que evita tocar nelas e que tem falhas que disfarça com um pincel.

A tricotilomania é descrita pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association, como "transtorno de arrancar o cabelo", dentro da categoria de transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados. É "caracterizada pelo comportamento recorrente de arrancar os próprios cabelos resultando em perda de cabelo e tentativas repetidas de reduzir ou parar de arrancá-los", descreve o documento.

PUB

PUB

Surpreendida pela resposta dos seguidores, a modelo decidiu partilhar alguns detalhes sobre o caso dela, que começou quando tinha 15 anos – primeiro com as pestanas e depois com as sobrancelhas. "Já não arranco as minhas pestanas e tenho arrancado as sobrancelhas desde então! Os episódios são piores sob muito stress, ou quando não estou a fazer algo como ver televisão ou a ler um livro", escreveu numa série de stories do Instagram.

Sara Sampaio garante que o caso dela é "moderado", nunca chegando ao ponto de arrancar grandes pedaços do próprio cabelo. "Isto é um transtorno psicológico que as pessoas não conseguem simplesmente parar. Mas ser compreensivo e gentil faz uma grande diferença", avisa ainda.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A revelação motivou uma série de seguidores que sofrem da mesma condição a partilharem as próprias experiências. Em resposta, a modelo deixou uma mensagem de agradecimento: "Estou tão emocionada por todas as histórias que têm estado a enviar sobre os vossos casos concretos. Queria apenas dizer que são todos fantásticos e não estão sozinhos. Vamos todos ser estranhos juntos."

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association a tricotilomania desenvolve-se frequentemente na adolescência. "Está associada a sofrimento, além de prejuízo social e profissional. Pode haver dano irreversível ao crescimento e à qualidade do pelo", lê-se ainda.

Tal como Sara Sampaio, outras celebridades falaram sobre as lutas com diferentes doenças. Selena Gomez (diagnosticada com lúpus), Lady Gaga (que sofre de fibromialgia) e Mariah Carey (que revelou revelou pela primeira vez que sofre de doença bipolar em Abril) são alguns exemplos.

PUB