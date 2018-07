A relação dos humanos com as máquinas que usam será mais simples quando os aparelhos vestirem as emoções à flor da pele. A tese é de uma equipa de engenheiros da Universidade de Cornell, nos EUA, que se inspirou no trabalho do naturalista britânico Charles Darwin, no século XIX, para criar robôs que mostram como estão a sentir através de mudanças na textura. Para os investigadores, a inovação em robótica foca-se, excessivamente, na locomoção, vocalização, e expressões faciais, ignorando formas alternativas de pôr máquinas a interagir com pessoas. Como Darwin escreveu, em 1872: “É pouco provável que exista uma expressão de movimento mais generalizada do que o levantar, involuntário, de penas e cabelos”.

PUB

Agora, quase 150 anos mais tarde, a equipa de Cornell está a criar pequenos robôs sociais para demonstrar o conceito. “Na natureza, os exemplos abundam: "pele de galinha" em humanos, gatos com o pêlo eriçado, os picos de um ouriço-cacheiro. O comportamento é facilmente interpretado, mas até agora não foi utilizado para criar robôs sociais”, justifica a equipa na apresentação das suas pequenas máquinas, em forma de meia-lua, este mês.

Tirando o pequeno ecrã (onde se vêem dois olhos), estão todas cobertas com uma grelha de unidades texturais que alteram a sua forma perante estímulos externos que levam ar a ser bombeado para o interior dos canais. O resultado final – detalhado num ensaio publicado no início do ano na revista de electrónica e engenharia IEEE Spectrum – varia entre picos, agudos, de 20 milímetros e pequenas ondulações (semelhantes à “pele de galinha”) para mapear uma grande gama de emoções da surpresa, à raiva. Se estes robôs tiverem sucesso, a tecnologia pode passar para outras máquinas.

PUB

Foto Os protótipos dos investigadores mostra que está zangado com os olhos projectados no ecrã e com os picos a cobrir a superfície University of Cornell

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Vejo muitos benefícios em introduzir este tipo de sistemas em aparelhos inteligentes, como os smartphones”, diz ao P2, Yuhan Hu, um estudante de doutoramento em engenharia mecânica, que integra o projecto. “Imaginem ter um telefone que muda a textura para expressar diferentes mensagens, música, entre outros. Basta tocar com o telemóvel no bolso, sem o ver, para perceber o tipo de mensagem que se recebeu.”

Para já, um dos maiores obstáculos à tecnologia é o barulho que vem com as mudanças, com ar a ser bombeado para as várias camadas. A equipa acredita, no entanto, que investir na textura pode melhorar a interacção das máquinas com humanos no futuro, ao padronizar sistemas que dão informação táctil, além de auditiva e visual. E, no caso dos robôs humanóides, dá-lhes uma nova dimensão.

“Os robôs não podem ser meras cópias dos humanos”, argumentou Guy Hoffman, o professor de engenharia mecânica e aeroespacial que lidera o laboratório onde está a ser desenvolvido este projecto, durante a apresentação dos robôs. “Os robôs podem ser ‘outras espécies’ que interagem connosco na sua própria linguagem, sem nos copiar.”

PUB