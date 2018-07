O IPMA, depois de vários falsos alarmes do género "calor chega na quinta-feira" ou "Verão tropical já em Julho", decidiu pôr fim às previsões eufóricas e/ou apocalípticas e retomar o tom reservado que lhe fica melhor.

Diz-nos que isto das previsões tem que se lhe diga, que a culpa é do anticiclone dos Açores e que o mês de Julho é o mais fresquinho dos últimos 30 anos. Isto é traumático para as pessoas com menos de 30 anos de idade. Devem pensar que o Winter is coming do Game of Thrones se aportuguesou para o Winter never went away. Pensam que não é possível haver em Portugal um Verão tão primaveril.

Em 1988, a temperatura média do Verão foi de 20,4 graus. Em 1977 foi de 18,6 graus. Sim, isto inclui Agosto e dois terços de Setembro. Em 1988 lembro-me que havia a consolação de não ser tão mau como 1977.

Aquilo que se diz aqui em Sintra é muito mais simples e verdadeiro do que comparar médias e falar de frescuras relativas: o Verão ainda não chegou. Em Julho, pelas indicações do IPMA, já não chegará.

A única coisa a fazer é subtrair três meses à data e fingir que estamos a 22 de Abril. Para Abril (ex-Julho) até tem chovido pouco e houve uma semana deliciosa que deu para banhos de mar todos os dias.

Está enevoado e fresco mas já vamos com um mês de Primavera e Maio (ex-Agosto) promete ser bom. Pior do que Março (ex-Junho) não pode ser.

O mal de subtrair três meses é que ficamos com um Verão ainda mais horrível do que este. Agosto chega em Novembro e Setembro em Dezembro. Aproveitemos!

