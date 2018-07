O PÚBLICO venceu um concurso aberto pelo Parlamento Europeu por ocasião das próximas eleições europeias. A escolha editorial foi no sentido de cobrir os maiores temas em discussão no espaço europeu e no contexto parlamentar, pelo que a cobertura das grandes questões europeias será reforçada nos próximos meses. Com esta parceria editorial o PÚBLICO reforça a capacidade de informar os cidadãos face ao que está em causa nas próximas eleições europeias. Este concurso decorreu em simultâneo em todo o espaço da União Europeia e destaca o PÚBLICO como órgão de comunicação privilegiado na cobertura dos temas europeus.

