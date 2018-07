O anteprojecto da nova Constituição cubana, que está neste momento a ser discutido no Parlamento em Havana, deixa cair o objectivo de “avançar para a sociedade comunista”. Substitui o “comunismo” pelo "socialismo”, frisam a Reuters e o El País.

PUB

“Não quer dizer que renunciemos às nossas ideias, simplesmente pensamos num país socialista, soberano, independente, próspero e sustentável”, disse o presidente da Assembleia Nacional, Esteban Lazo, citado pelo diário espanhol.

O Parlamento está reunido até segunda-feira para apreciar o projecto de revisão da Lei Fundamental de 1976, que no entanto mantém o Partido Comunista – “marxista-leninista, vanguarda organizada da nação cubana” – como a força motriz fundamental do regime.

PUB

Mas a nova Constituição abre caminho ao reconhecimento da propriedade privada – um passo determinante para os micronegócios que começaram a surgir com as primeiras reformas de mercado. Até agora, só eram reconhecidas propriedades em nome individual, de cooperativas, agrícolas e de joint-ventures, além de estatais.

É também criado o cargo de primeiro-ministro, além do de Presidente e vice-presidente, num esforço de criar uma estrutura de liderança mais colectiva – após mais de 60 anos de governação dos irmãos Castro. Raul Castro, o irmão mais novo do líder revolucionário Fidel Castro, passou a presidência para Miguel Diaz-Canel em Abril deste ano. Castro, no entanto, de 87 anos, mantém-se à frente do Partido Comunista cubano até 2021, e lidera a comissão de reforma constitucional.

PUB