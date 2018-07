Cerca de 800 membros dos Capacetes Brancos (oficialmente, o grupo de Defesa Civil da Síria) e as suas famílias foram evacuados do sudeste da Síria, para onde estará a ser preparada uma ofensiva do Governo de Bashar al-Assad com o apoio russo. A operação de resgate via Israel para a Jordânia foi feita neste domingo.

Numa declaração, as forças militares de Israel disseram que “tinham completado um esforço humanitário para resgatar membros de uma organização civil síria e as suas famílias devido a uma ameaça às suas vidas”. Informaram que os tinham transferido mas não vão revelar para onde. Ainda no sábado, horas antes da operação, as forças de segurança israelitas fecharam estradas e ocuparam posições nos Montes Golã, território sírio ocupado por Telavive.

Um porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros jordano confirmou que o seu país tinha permitido às Nações Unidas organizar a entrada e passagem de 800 sírios dos Capacetes Brancos. Aceitaram assim o pedido do Reino Unido, Alemanha e Canadá para lhes conceder asilo temporário por razões humanitárias. Segundo a mesma fonte, vão ficar numa localização secreta, tendo o Reino Unido, Alemanha e Canadá acordado recolocá-los dentro de três meses.

Oficialmente chamados Defesa Civil da Síria, mas conhecidos pelos seus capacetes brancos, o grupo instalou um serviço de apoio em áreas civis sob bombardeamento governamental e a eles é creditado o salvamento de milhares de vidas.

Os Capacetes Brancos descrevem-se como um grupo de voluntários que ajudam a salvar a vida de pessoas nas zonas de guerra, e referem ser apartidários, embora só estejam a operar em zonas controladas pelos rebeldes. Os apoiantes do Presidente sírio Bashar al-Assad, bem como o seu aliado russo, dizem que o grupo apoia os rebeldes e tem ligações a grupos jihadistas.

