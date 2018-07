Duas vitórias consecutivas para a Astana na 105.ª Volta a França. Magnus Nielsen venceu este domingo a 15.ª etapa da competição, percorrendo os 181,5 quilómetros entre Millau e Carcassonne em 4h25m52s. Peter Sagan teve oportunidade para fechar a camisola verde a seis tiradas do fim do Tour, mas quebrou a meio da subida do Pic de Nore. Geraint Thomas (Team Sky) é camisola amarela pela quinta etapa consecutiva.

Julien Bernard (Trek-Segafredo) e Fabien Grellier (Direct Energie), estreantes na Volta, iniciaram juntos a subida de 1205 metros de altura a Pic de Nore, a mais difícil da etapa, e 1m50s atrás da dupla estava um grupo de perseguidores, a partir do qual Peter Sagan procurava encontrar a melhor estratégia para vencer a corrida e garantir a camisola verde.

Mas a vontade do eslovaco em sair vitorioso não foi suficiente para fazer frente ao cansaço que sentiu a meio da subida, tendo ficado para trás, junto a um pelotão dominado pela Sky que se encontrava a mais de dez minutos de distância da frente da corrida.

Mas se Sagan ficou para trás, outros continuaram a perseguir os novatos na frente e a diminuir cada vez mais a distância. Desse lote, Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), que venceu duas etapas de montanha na Volta de 2014 (Risoul e St-Lary) e uma na edição seguinte (Cauterets), conseguiu contrariar a fadiga e ultrapassar Grellier, para alcançar Bernard a 47 quilómetros do fim.

Majka passou o cume de Pic de Nore sozinho e começou a descida, mas atrás de si formavam-se vários grupos de perseguidores. Eleito o ciclista mais combativo do dia, o polaco fez praticamente todo o caminho descendente com sete adversários a morderem-lhe os calcanhares e foi finalmente alcançado a 14 quilómetros da meta.

A oito quilómetros do fim, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Jon Insausti (Bahrain–Merida) e Magnus Nielsen (Team Astana) decidiram iniciar uma fuga. Não restavam muitas dúvidas de que o vencedor sairia deste grupo. A menos de um quilómetro do fim, os três ciclistas hesitavam em tomar a iniciativa de arrancar, mas a 200 metros Nielsen disparou para dar à sua equipa a segunda vitória consecutiva nesta Volta.

A segunda-feira assinala o segundo dia de descanso da prova. Com 218 quilómetros, a 16.ª etapa, a segunda mais longa da Volta deste ano, é percorrida na terça-feira, entre Carcassonne e Bagnères-de-Luchon.

