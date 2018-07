De acordo com a generalidade das previsões, Benfica, no sector masculino, e Sporting, no feminino, sagraram-se campeões nacionais de clubes, em certame disputado no Estádio 1.º de Maio, em Braga. Nos homens, as “águias” somaram 155 pontos, contra 145 dos “leões” e 104 do Sp. Braga. Nas mulheres, as sportinguistas totalizaram 156, tendo o Benfica (segundo) e a Juventude Vidigalense obtido 113.

A prova que poderia ter proporcionado um dos mais interessantes embates do certame sorriu ao ex-cubano Pedro Pichardo, o representante do Benfica no triplo salto. Vindo do meeting da Liga de Diamante do Mónaco, Pichardo ganhou com 17,21m, mas o Sporting apresentou Carlos Veiga (segundo, com 16,31m) no lugar que poderia ser de Nelson Évora.

Também no triplo, mas no lado feminino, a sportinguista Patrícia Mamona confirmou a rápida subida de forma e reconfirmou mínimos para os Europeus, ao saltar 14,19m.

Marta Pen (Benfica) continua a confirmar óptima condição global. Tem mínimos para os Europeus de Berlim em 800m e 1500m, há duas semanas foi fazer 400m aos Campeonatos de Portugal, e ontem correu os 3000m, com um interessante máximo pessoal de 9m10,29s.

Carlos Nascimento (Sporting) venceu tanto os 100m, no sábado (10,31s), como os 200m, neste domingo (21,05s), o mesmo fazendo a sua colega Lorène Bazolo no lado feminino (11,4s e 23,60s). Ainda no sábado, Tsanko Arnaudov (Benfica) voltou a passar os 20m no peso, com 20,03m.

