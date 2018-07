Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Alemanha em Fórmula 1, em 1h32m29s, recuperando a liderança do Mundial de pilotos, agora com 17 pontos de vantagem sobre o germânico Sebastian Vettel (Ferrari), que teve uma saída de pista quando tudo indicava que cruzaria a meta na primeira posição.

Depois dos problemas hidráulicos que o impediram de lutar pelo melhor lugar da grelha de partida, Hamilton voltou a fazer uma recuperação notável, à imagem da experiência vivida em Silverstone. O tetracampeão mundial foi recompensado pela resiliência, beneficiando da má sorte do outro tetracampeão para garantir a vitória em casa de Vettel.

Com a chegada da chuva, que caiu de forma intermitente e selectiva, mergulhando as equipas num dilema relativamente à altura ideal para trocar de pneus, a grande vítima acabou por ser o alemão Sebastian Vettel, que teve uma saída de pista a 15 voltas do final, quando dominava a prova.

Vettel não conseguiu controlar a trajectória e embateu no muro, abandonando a pista de forma furiosa, enquanto Lewis Hamilton esfregava as mãos e começava imediatamente a pensar no primeiro lugar que Kimi Räikkönen (Ferrari) passava a ocupar com a desistência do companheiro de equipa.

Hamilton chegaria pouco depois à liderança, mas ainda teve que defender-se, mesmo no final, dos ataques do companheiro de equipa Valtteri Bottas, com a Mercedes a travar o finlandês, tal como a Ferrari fizera quando Räikkönen "atrasava" Vettel, a cerca de 30 voltas do final, aconselhando o finlandês a abrir passagem ao alemão.

O pódio ficou completo com uma dupla finlandesa: o segundo lugar pertenceu a Bottas, a 4,535s, e o terceiro a Räikkönen.

