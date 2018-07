O FC Porto quebrou a série de duas derrotas consecutivas e venceu, este domingo, o Everton, por 1-0, com um golo de Marega, no jogo que encerrou o Algarve Football Cup, triangular conquistado pelo Lille. Os franceses tinham batido os "dragões" (2-1) e empatado com os ingleses (0-0), somando quatro pontos, contra os três do campeão português e um da equipa de Marco Silva.

Já com os mundialistas Corona e Herrera na bancada, o FC Porto apresentou um "onze" com quatro alterações em relação ao que iniciou o jogo com o Lille. Casillas, João Pedro, Otávio e Aboubakar surgiram em substituição de Fabiano, Chidozie, Paulinho e André Pereira. Já Marco Silva, treinador do Everton, trocou nove unidades, tendo mantido apenas os titulares Stekelenburg e Sandro Ramírez.

Com Brahimi sem espaço para progredir, o FC Porto limitou-se a reagir ao jogo mais organizado, intenso e objectivo dos ingleses. Com os "dragões" encolhidos, as intervenções de Casillas acabaram por ser o principal óbice ao sucesso do Everton. O guarda-redes espanhol travou um par de remates de Dowell e foi substituído pelo poste quando Tosun tentou adiantar os "toffees".

Timidamente, o FC Porto procurava uma resposta eloquente, que só surgiu a dez minutos do intervalo, depois de Marega ter ido em auxílio da defesa aliviar mais um lance de perigo. Sem que Aboubakar desse sinal de poder corresponder aos cruzamentos de Alex Telles, Felipe decidiu intervir e colocar o Everton em sentido, com dois cabeceamentos em lances de bola parada. O central bateu, aliás, Stekelenburg, mas o golo foi invalidado por posição irregular do avançado camaronês.

Sem alterações ao intervalo, o FC Porto surgiu com outra confiança e motivação, não tardando a marcar por Marega (51'). Otávio rasgou uma avenida para o maliano, que, sem oposição, colocou os portistas em vantagem. O Everton não conseguia contrariar as intenções do adversário, vendo Sérgio Oliveira e João Pedro na iminência de ampliar a vantagem portista.

E quando os ingleses começavam a reagir, entrou-se na fase de substituições. No FC Porto, de registar a entrada em acção de Maxi Pereira. O internacional uruguaio foi incorporado no estágio que decorre até dia 25, no Algarve, antes do regresso à Invicta, onde os campeões nacionais se apresentam aos adeptos em jogo com o Newcastle, no dia 28.

