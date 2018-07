A selecção de sub-19 de Portugal venceu este domingo a Finlândia, por 3-0, garantindo o segundo lugar do Grupo A e consequente apuramento para a meia-final do Campeonato da Europa da categoria, disputado na Finlândia.

Portugal garantiu ainda, automaticamente, pela quinta vez consecutiva, a qualificação para o Campeonato do Mundo de sub-20.

João Filipe (20'), José Gomes (33') e Mesaque Dju (90+4') foram os autores dos golos da vitória de Portugal, que somou seis pontos, após duas vitórias e uma derrota frente à Itália (empatou 1-1 com a Noruega), primeira do grupo, com sete pontos.

Itália e Portugal ficam agora à espera da última jornada do Grupo B, a disputar na segunda-feira, para conhecerem os adversários da próxima fase.

Para Portugal esta será a quinta presença em meias-finais de Europeus sub-19 desde 2012. A selecção lusa discutirá, na próxima quinta-feira, com o vencedor do Grupo B (Ucrânia, Inglaterra ou França) uma presença na final, o que a acontecer seria a terceira desde 2012 (2014 com Alemanha e 2017 com Inglaterra).

