O internacional português Danny foi este domingo apresentado como reforço do Marítimo, regressando 14 anos depois ao clube “verde rubro”.

Na apresentação da equipa madeirense, no Estádio do Marítimo, Danny não surgiu inicialmente com os restantes colegas de equipa, mas acabou por ser anunciado pelo presidente Carlos Pereira e entrou no relvado com a camisola 10, recebendo uma enorme salva de palmas dos adeptos.

O médio ofensivo, de 34 anos, iniciou a carreira no Marítimo e fez a estreia no plantel principal em 2001-02, transferindo-se para o Sporting na época seguinte. Danny não conseguiu impor-se na equipa de Lazlo Boloni, regressando aos “verde rubros”, por empréstimo, ainda em 2002.

Após um curto regresso ao Sporting, em 2004-05, mudou-se para a Rússia, onde actuou 12 anos: três no Dínamo de Moscovo e nove no Zenit de S. Petersburgo. O regresso ao Marítimo foi equacionado em 2017, ano em que optou pelo Sparta de Praga, da República Checa, onde realizou 32 partidas e apontou dois golos na última época.

Com 38 jogos e quatro golos apontados na selecção portuguesa, Danny conta no currículo com a presença no Mundia l2010, na África do Sul. O avançado é o sexto reforço do Marítimo para a temporada 2018-19, depois de Marcão, Lucas Áfrico, Vukovic, Al Joui e Barrera.

