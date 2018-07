Uma vez por semana, um grupo de mulheres reúne-se num parque abandonado nos subúrbios de Cairo para subir as paredes, saltar de muro em muro, suando enquanto fazem parkour e, ao mesmo, desafiando as normas sociais do seu país. Há seis meses que iniciaram a prática e o objectivo é formar a primeira equipa profissional de parkour do Egipto.

O grupo costuma ter a assistência de curiosos, que estão mais habituados à discrição das mulheres. Algumas vezes, tiram-lhes fotografias e filmam os treinos. Mas elas não se intimidam.

“É natural que as pessoas não aceitem isto porque não estão habituadas”, diz Zayneb Helal, uma das desportistas. “Eles não aceitavam a ideia de que as raparigas podiam fazer desportos, quanto mais praticá-los na rua.”

O Egipto é a mais perigosa megacidade para as mulheres, segundo um relatório da Fundação Thomson Reuters de 2017, enquanto Londres é a mais segura.

“As mulheres estão a começar agora a treinar e mais mulheres estão a vir aos treinos”, diz Mohamed Omran, treinador do grupo, que guia as desportistas a subir obstáculos, a cair correctamente quando saltam e a identificar edifícios adequados para o parkour. “Os treinos crescem à medida que o desporto faz espalhar a aceitação das mulheres [na sociedade] e não é raro as mulheres terem uma equipa onde treinam.”