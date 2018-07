A 12 de Julho, quando as nomeações para os Emmys foram anunciadas, Megan Amram escreveu no Twitter (onde tem mais de um milhão de seguidores) o seguinte: “Funcionou”. Amram tinha conseguido duas nomeações na categoria de séries cómicas dramáticas ou curtas, para melhor actriz e melhor série. Tudo por An Emmy for Megan, uma série cómica para web por ela criada e protagonizada cujo objectivo, como o nome indica, é levá-la a ganhar uma estatueta nos prémios que se vão distribuir a 17 de Setembro.

Além do Twitter, Amram destaca-se pelo trabalho de argumentista, fazendo actualmente parte da equipa que escreve The Good Place, tendo também contribuído com guiões para Parks and Recreation, Kroll Show, Silicon Valley, os MTV Movie Awards, duas edições dos Óscares e, em breve, Os Simpsons. Não tem sido uma figura recorrente em frente às câmaras, tirando uma ou outra aparição nas séries que escreveu, e pouco mais. Até agora.

An Emmy for Megan tem seis episódios de menos de 15 minutos, foi lançada antes do fim de Abril e é escrita. Não podia ser doutra forma, até porque são esses os requisitos mínimos para os Emmys de séries cómicas dramáticas ou curtas. E como a série é baseada na ideia de isso acontecer, é tudo cumprido e explicado logo ao início: Amram estava a ver os Emmys no ano passado, viu esta categoria e decidiu candidatar-se, apesar de não ter experiência como actriz. Afinal, quão difícil podia ser? Segundo ela própria pergunta: “Representar é só escrever com a boca.”

É essa a premissa parva e hilariante da série, mas os episódios têm mais variedade do que seria de esperar, além de aparições fugazes de pessoas como Ted Danson, Seth Rogen, RuPaul, Jimmy Kimmel, Rian Johnson, Alan Yang, J.J. Abrams ou D'Arcy Carden.

Até agora, resultou bem. Num tweet publicado pouco mais de uma hora depois da primeira reacção às nomeações, Amram agradeceu a toda a gente que ficou contente, mas sublinhou que a série não fazia referência a duas nomeações, mas sim a um Emmy. “Porque o que interessa é aquele troféu”, rematou. Vamos ver o que é que acontece agora.

