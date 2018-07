Há 22 anos que um misterioso programa norte-americano atribui bolsas a mulheres artistas com mais de 40 anos. Durante mais de duas décadas, o programa Anonymous Was a Woman distribuiu 5,5 milhões de dólares por 220 artistas do sexo feminino, ajudando-as a progredir. O nome por trás do programa era desconhecido até este fim-de-semana, quando a artista Susan Unterberg revelou ao New York Times a sua identidade de benfeitora. “É uma óptima altura para as mulheres falarem”, e defenderem a importância da filantropia, do apoio entre mulheres e do estado da arte no que toca ao género.

PUB

Anonymous Was a Woman é uma referência ao facto histórico de que muitas mulheres assinaram o seu trabalho criativo ao longo da história como “anónimo” para que ele fosse avaliado de forma justa — a igualdade de acesso à oportunidade e a determinadas actividades é uma constante ao longo dos séculos. É por seu turno uma referência à escritora Virginia Woolf, como explica o New York Times, e ao seu ensaio de 1929 Um Quarto Só Para Si, em que reflecte precisamente sobre o acesso à educação e o domínio masculino do mundo literário.

Em 2018, e em 1996 quando Susan Unterberg e a sua irmã Jill Roberts decidiram usar a fortuna do pai, o filantropo e magnata do petróleo Nathan Appleman, para este fim, a realidade nas artes plásticas motivou-as a agir. As mulheres artistas “não têm exposições nos museus com tanta frequência quanto os homens, não geram os mesmos preços no mundo da arte. E isso não parece estar a mudar”, resume a artista-mecenas ao New York Times.

PUB

Os números já bem conhecidos e novamente enfatizados no momento #MeToo são recuperados pelo diário – as suas vastas colecções dos principais museus europeus e norte-americanos têm apenas 5% de obras de artistas femininas e entre 2007 e 2013, segundo dados do National Museum of Women in the Arts, só 27% das exposições de monta de cerca de 70 instituições se centraram em artistas do sexo feminino. Há semanas, foi notícia a aquisição de uma obra pela National Gallery de Londres. Não tanto por se tratar do auto-retrato a óleo de Artemisia Gentileschi, mas porque esta foi a primeira aquisição de uma obra de uma mulher em 27 anos pela conceituada instituição.

As 220 mulheres que receberam bolsas da Anonymous Was a Woman candidatavam-se às mesmas explicando o ponto em que estavam na sua carreira. As condições são a idade acima dos 40 anos e o facto de o seu trabalho não ter sido devidamente ou sustentavelmente reconhecido pelo sector. Inicialmente, nem era precisa uma candidatura e eram contempladas com o valor da bolsa com algum mistério, como noticiava o mesmo New York Times em 1998. Se seleccionadas, recebem 25 mil dólares. Como relata o jornal norte-americano, muitas delas progrediriam rumo a importantes exposições a solo em grandes instituições ou eventos como a Bienal de Veneza ou o Guggenheim. Uma delas, Amy Sherald, recebeu a bolsa e pouco depois foi convidada para pintar o agora famoso retrato oficial de Michelle Obama. Outras vencedoras foram Louise Lawler, Tania Bruguera, Carolee Schneemann e Mickalene Thomas.

Foto All Things Bright and Beautiful Amy Sherald

PUB

Da escultura à pintura, passando pela fotografia ou instalação, todas artistas contempladas candidataram-se em “encruzilhadas críticas” da sua carreira. O programa começou em 1996 quando outro, o ?National Endowment for the Arts, estatal, extinguiu as suas bolsas individuais (o financiamento deste programa, entretanto, motivou preocupações da comunidade artística nos EUA aquando da eleição de Donald Trump).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Susan Unterberg manteve-se nas sombras por se descrever como uma pessoa recatada. Continuou o seu próprio trabalho como artista, foi reconhecida pela sua fotografia com aquisições para grandes museus americanos, mas quer agora, aos 77 anos e em pleno momento de debate e exposição sobre as questões da igualdade, participar com todo o seu currículo na discussão pública sobre o apoio às artes, o mecenato e os obstáculos ao trabalho das artistas.

Na esteira do momento #MeToo e no febril período após as denúncias contra Harvey Weinstein no final de 2017, uma série de artistas e responsáveis por museus pronunciaram-se sobre o assédio sexual no meio, mas também sobre desigualdade generalizada e contra “aqueles em posições de poder que controlam o acesso aos recursos e oportunidades”.

Em Portugal, e por ocasião de uma exposição das artistas activistas Guerrilla Girls em 2017, o PÚBLICO fez as contas à representatividade nas principais instituições artísticas e concluiu que da colecção de Serralves constam obras adquiridas de 814 artistas homens e 239 mulheres e que durante a direcção de Suzanne Cotter, entre 2013 e 2015 as aquisições de obras de mulheres aumentaram 40%. A colecção do Museu Berardo começou com 862 obras das quais 65 são de artistas mulheres e novas aquisições levaram a mais 230 obras de 56 artistas, dos quais 16 mulheres. Na Colecção Moderna da Gulbenkian há 268 mulheres artistas num total de 1253 artistas. Nestas e noutras instituições, o número de exposições de ou sobre artistas mulheres é minoritário.

PUB