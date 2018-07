Prevendo-se um agravamento do risco de incêndio no interior e Algarve nos próximos dias, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) alocou dois aviões para fazer a vigilância e captura de imagens dos pontos de maior risco na região norte e sul do país, este fim-de-semana.

Os dois aviões farão voos de vigilância e monitorização este sábado e domingo nas regiões da Beira Alta, Trás-os-Montes e Alto Douro, assim como na Península de Setúbal, no litoral e interior alentejano e no Algarve, informou o Ministério da Administração Interna.

Estes aviões, dotados de capacidade de observação e recolha de imagens das manchas florestais e áreas adjacentes, devem recolher dados para apoiar as equipas em terra, caso seja necessário definir estratégias de combate para eventuais incêndios florestais, e identificar pontos críticos, como povoações isoladas.

O risco é considerado muito elevado ou máximo no distrito de Faro e em concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja, segundo o alerta emitido pela ANPC esta sexta-feira. A previsão da autoridade aponta para um agravamento das condições climatéricas devido ao tempo quente e vento moderado no interior norte e centro, em especial na região de Trás-os-Montes e nos distritos de Guarda e Castelo Branco. Neste sábado e na segunda-feira prevê-se uma ligeira subida das temperaturas.

Actualmente decorre aquela que é considerada a fase mais crítica de incêndios – até há pouco tempo denominada Charlie, agora Nível IV – e que mobiliza o maior número de meios: estão previstos até 10.767 elementos, até 2463 veículos dos vários agentes presentes no terreno e até 55 meios aéreos. Esta fase, iniciada a 1 de Julho, termina a 30 de Setembro.

Durante este período, os aviões de reconhecimento, avaliação e coordenação aérea estão operacionais a partir dos Centros de Meios Aéreos de Viseu e de Ponte de Sor, refere o ministério.

E é proibido fazer fogueiras, utilizar equipamentos de queima e de combustão, queimar matos, lançar foguetes, fumar ou fazer qualquer lume em espaços florestais.

