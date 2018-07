As negociações do Orçamento do Estado para 2019 já arrancaram em reuniões separadas do Governo com o BE e com o PCP. A primeira decorreu a 19 de Junho e juntou pelo lado do Bloco, a líder partidária Catarina Martins, o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, e os vices da bancada, Mariana Mortágua e Jorge Costa. Em nome do Governo estiveram o primeiro-ministro, António Costa, o ministro das Finanças, Mário Centeno, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos

PUB

A 4 de Julho foi a vez do PCP, frente a António Costa e a Pedro Nuno Santos estiveram o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e o líder da bancada comunista, João Oliveira. Como o próprio João Oliveira divulgou em entrevista ao PÚBLICO esta sexta-feira, da parte do PCP as reivindicações são múltiplas: salário mínimo nacional em 650 euros, aumento das pensões mais baixas que ultrapasse, reforce e compense a percentagem permitida pelo aumento previsto na lei.

Mas o PCP quer também que seja feita a reposição da contagem do tempo de carreiras que foi suspensa há quase uma década e que foi descongelada no Orçamento do Estado para 2018. A exigência do PCP responde assim à luta dos professores e da Fenprof, sindicato que integra a plataforma sindical do sector que negoceia actualmente com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outras exigências do PCP passam por aumento até ao 12º ano da gratuitidade dos manuais escolares. Investimento no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente para mais contratações de pessoal, para equipamento e para infraestruturas. E ainda a tributação das grandes empresas.

Quanto ao Bloco de Esquerda, há três assuntos, pelo menos, em cima da mesa negocial: as rendas da energia, o investimento em serviços públicos e as reformas antecipadas. As rendas da energia são um tema que transita do ano passado e em que o PS recuou à última hora. O objectivo do Bloco é que a factura da electricidade baixe para os consumidores.

Quanto ao investimento nos serviços públicos, na Educação e Saúde. Em relação a este último sector, o Bloco quer a internalização no Serviço Nacional de Saúde dos meios complementares de diagnóstico, que hoje estão espalhados por instituições do sector privado. Já sobre as pensões de reforma, o Bloco exige o fim do corte de 0,5% nas pensões antecipadas das longas carreiras contributivas.

PUB