Falácia

PUB

A morte de João Semedo veio relembrar-nos a possibilidade de grandeza no exercício da política enquanto actividade centrada na defesa do bem comum, orientada por princípios ideológicos e valores universais. Por acaso, coincidiu o passamento desse homem excepcional com a ida de Manuel Pinho à Assembleia da República. Dificilmente se poderia imaginar diferença mais abissal entre dois políticos, seja qual for a perspectiva que sirva como base de comparação. Para os que afirmam que “os políticos são todos iguais”, assim justificando a sua abstenção de participação na coisa pública, fica a evidência de que isso não é mais que uma falácia miserável.

Rui Silvares, Cova da Piedade

PUB

Valorizar o projecto europeu

Contextualizar o desempenho do Presidente dos EUA na recente viagem pela Europa é, acima de tudo, enumerar equívocos baseados em ideias egocêntricas, retrógadas e xenófobas. Factos que têm como objectivo potenciar as diferenças ao invés de consensos entre países. É que, infelizmente, os políticos como Donald Trump que lideram o futuro da humanidade dá-lhes mais jeito dividir para melhor reinar num mundo belicista e com desigualdades abissais. E, segundo escreveu Ivan Krasteu no The New York Times esse senhor não acredita em aliados e isso ajuda-nos a compreender a sua visão estratégica (...). Sinais do tempo onde é preciso uma Europa unida e, como é óbvio, não pode correr riscos de desunião. Por isso, compete à UE valorizar o projecto europeu e paralelamente convencer os eurocépticos tendo em vista um mundo mais humano e solidário.

Manuel Vargas, Aljustrel

Atitudes Cívicas

Temos ouvido falar de seca em Portugal, onde muitos comportamentos nada cívicos de muitos cidadãos, quando conjugados entre si, são factores que podem potenciar situações de catástrofe, para as quais na maioria das vezes não estamos devidamente preparados para responder com eficácia, porque não conseguimos prever a dimensão de determinados acontecimentos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num país onde muitos cidadãos têm o péssimo hábito de pensar que só acontece aos outros, e por isso descuidam que a sua mudança de atitudes poderá fazer toda a diferença, seria importante a utilização dos meios de comunicação de que dispomos para estudarmos uma estratégia que conduzisse os cidadãos à adopção de boas práticas sociais, sob pena de num futuro próximo, virmos a pagar um preço elevado.

Somos um país multifacetado em termos culturais, com um património arquitectónico rico, que em conjunto com outros factores como o clima, as praias, as gentes e locais, e a nossa história, tornam Portugal num país único, mas onde a falta de civismo, o descuido o comodismo e os maus exemplos, não são abonatórios para uma boa imagem de Portugal, sendo que talvez tenhamos de continuar a assistir a tragédias, quando o muito que todos em conjunto podemos fazer pode prevenir a ocorrência das mesmas, evitando o sofrimento desnecessário causado a seres humanos.

Américo Lourenço, Sines

PUB