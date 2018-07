A tempestade tropical Son Tinh provocou 20 mortos e 14 feridos no Vietname. Há ainda registo de pelo menos 16 pessoas desaparecidas, informou o Comité de Resgate do país neste sábado.

As chuvas fortes causaram inundações sobretudo na região Norte do país após a passagem da tempestade tropical, que atingiu a zona continental na quinta-feira. Já a capital do país, Hanoi, está inundada e abalada pelas chuvas torrenciais.

Mais de 5000 casas ficaram destruídas: ora porque foram varridas pelas águas ora porque ficaram submersas. Há ainda cerca de 82 mil hectares de terrenos de cultivo destruídos e mais de 17 mil animais mortos a nível nacional, adiantou o mesmo comité num relatório. Num outro comunicado, é referido que as chuvas fortes deverão continuar nos próximos dias.

