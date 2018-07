O Benfica venceu neste sábado o Sevilha em mais um jogo de preparação para a época 2018-19. Em Zurique, perante um público maioritariamente afecto aos "encarnados", bastou um golo do reforço Nico Castillo para impor uma derrota aos espanhóis (1-0).

Foram 21 os jogadores que Rui Vitória acabou por utilizar na partida, sem que a ideia de jogo tenha sofrido alterações. Vlachodimos na baliza, Conti no eixo da defesa e Castillo no ataque foram os "reforços" incluídos num "onze" inicial que traduziu um Benfica em 4x3x3, paciente na circulação de bola e capaz de ligar o jogo a partir de zonas recuadas.

Essa foi, de resto, a nuance que saltou mais à vista na Suíça, a capacidade de a equipa sair a jogar em apoio quando pressionada no último terço. Com Gedson Fernandes em bom plano no miolo, a transportar, e Pizzi a desenhar linhas de passe, os "encarnados" criaram as melhores ocasiões do encontro. E, na primeira parte, estiveram por duas vezes perto do golo, com Rafa (na outra ala alinhou Salvio) a tomar uma má decisão em ambos os casos já só com o guarda-redes pela frente.

Durante o primeiro tempo, o Benfica conseguiu jogar à largura mas não foi capaz de servir devidamente Castillo - e o chileno aproveitou para mostrar que também sabe jogar de costas para a baliza, combinando muitas vezes de primeira. No segundo, já com Ruben Dias, Cervi e Zivkovic, criou duas boas situações pela ala esquerda e chegou ao golo num canto. Pizzi bateu para a área e Castillo, forte no despique aéreo, cabeceou com êxito (57').

O Sevilha nunca foi capaz de responder, porque os "encarnados" reagiam com eficácia à perda da bola e mostravam acerto na definição da última linha. Com Zivkovic, ganharam um pouco mais de mobilidade nas costas do avançado, mas os andaluzes não estavam dispostos a arriscar muito para ir atrás do resultado e o controlo dos acontecimentos com bola acabou por ser uma constante até ao final do encontro.

Rui Vitória ainda fez mais duas vagas de substituições (entraram primeiro Alfa Semedo, Yuri Ribeiro e Jonas, e depois Luisão, Ebuehi e João Félix), a equipa manteve a organização mas já não foi capaz de desequilibrar no último terço e fechou o encontro com uma exibição segura e com quatro jogadores em destaque: Castillo, Grimaldo, Fejsa e o jovem Gedson, um sério candidato a garantir uma vaga no plantel.

