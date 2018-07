O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, falhou este sábado a conquista da Supertaça da Ucrânia de futebol, após perder por 1-0 frente ao Dínamo Kiev, no encontro que assinalou o arranque da nova temporada.

Em Odessa, um golo do médio Buyalskyy, aos 18 minutos, garantiu o triunfo à equipa da capital, num encontro em que as duas equipas acabaram reduzidas a 10 unidades, por expulsão do brasileiro Ismaily (antigo jogador do Sporting de Braga), aos 90+8 minutos, do lado do Shakhtar, e Burda, aos 90+7, na formação de Kiev.

Paulo Fonseca começa assim da pior a sua terceira temporada no emblema de Donetsk, depois de em 2017-18 ter conquistado todas as provas nacionais (campeonato, taça e supertaça).

