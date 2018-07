O piloto alemão Sebastian Vettel conquistou este sábado a pole position do Grande Prémio de Hockenheim, em Fórmula 1, superando o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, mesmo no último instante da qualificação. Ao rodar em 1m11,212s, o piloto da Ferrari fixou o recorde da pista alemã, garantindo a quinta pole da temporada.

Vettel bateu Bottas por 0.204s, logo após o finlandês ter "ameaçado" com a pole provisória. Depois de ter sido segundo na Q1 e quarto na Q2, sempre atrás de Räikkonën, Vettel assumiu o comando na primeira série de voltas da qualificação final.

Uma sessão para esquecer tiveram Daniel Ricciardo (Red Bull), que vai partir da última posição ao sofrer uma penalização por alterar vários componentes do motor, e o tetracampeão mundial Lewis Hamilton, que está obrigado a repetir a estratégia do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, já que partirá do 14.º lugar da grelha, depois de ter enfrentado problemas hidráulicos na primeira sessão de qualificação.

Com Sebastian Vettel e Valtteri Bottas na primeira linha, Kimi Räikkonën (Ferrari) e Max Verstapen (Red Bull) preenchem a segunda fila da grelha no GP da Alemanha.

Kevin Magnussen e Romain Grosjean, pilotos da Haas, garantiram as posições imediatas, com Nico Hulkenberg e Carlos Sainz (Renault), Charles Leclerc (Sauber) e Sergio Perez (Force India) a completarem o top 10.

