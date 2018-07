A embarcação Quantum Racing, do armador norte-americano Doug DeVos, conquistou neste sábado a competição de vela de Cascais da classe TP52, após nove regatas.

O Quantum Racing, liderado pela dupla Dean Barker/Terry Hutchinson, terminou à frente dos italianos do Azzurra, liderado pelos velejadores Guillermo Parada e Santiago Lange, e do Alegre, do armador Andrés Soriano.

Os vencedores deste sábado ganharam já seis dos nove Mundiais desde que a classe foi reconhecida pela World Sailing, após vitórias na edição inaugural, em 2008, e também em 2010, 2011, 2014 e 2016.

Com três provas disputadas esta época na classe, o Quantum aumentou a sua liderança para 19 de pontos de vantagem sobre os norte-americanos do Sled, do armador japonês Takashi Okura, que em Cascais terminou em quarto.

O circuito TP52 é composto por cinco etapas: Sibenik (Croácia), de 23 a 27 de Maio, Zadar (Croácia), de 20 a 24 de Junho, Cascais, de 17 a 21 de Julho, Maiorca (Espanha), de 21 a 25 de Agosto, e Valência (Espanha), de 18 a 22 de Setembro.



