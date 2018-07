O FC Porto anunciou este sábado a renovação contratual com o uruguaio Maxi Pereira, de 34 anos. O lateral-direito deve juntar-se ao plantel, que espera o regresso dos mexicanos Héctor Herrera e Jesús Corona.

Os "dragões" adiantam que o defesa uruguaio assinou novo vínculo, embora não tenham revelado a duração do novo contrato. Maxi, que não somou qualquer minuto no Mundial 2018, regressa ao trabalho em Lagos, no Algarve.

Herrera e Corona, que representaram o México no Campeonato do Mundo, também vão ser integrados no plantel de Sérgio Conceição, técnico que dispensou seis jogadores, horas depois do desaire com o Lille (2-1), no torneio Algarve Football Cup 2018.

Saidy, Ewerton, Oleg Reabciuk, Paulinho, Waris e Mikel Agu receberam ordem para regressar à cidade do Porto, numa decisão em que Conceição dá a entender que não conta com estes jogadores para a nova temporada.

O FC Porto tem novo particular agendado para este domingo, frente ao Everton, novamente a contar para a Algarve Football Cup 2018.

