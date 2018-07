Os franceses do Lille e os ingleses do Everton empataram este sábado, sem golos, no segundo encontro da Algarve Footbal Cup 2018, torneio que no domingo termina com a equipa do técnico português Marco Silva a defrontar o FC Porto.

Depois da vitória da véspera, obtida sobre os portistas (2-1), o Lille garantiu vantagem sobre a formação de Liverpool, ao vencer por 5-3 nos penáltis, critério de desempate para a atribuição do vencedor do triangular caso os "toffees" vençam o último jogo por 2-1. Os ingleses ainda podem erguer o troféu, precisando de uma vitória sobre o FC Porto por diferença igual ou superior a dois golos.

O defesa português Edgar Ié foi titular no Lille, enquanto o reforço José Fonte assistiu à partida na bancada.

