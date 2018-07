Pela primeira vez nesta 105.ª Volta a França, a Team Astana viu um dos seus ciclistas conquistar o primeiro lugar, quando neste sábado Omar Fraile venceu a 14.ª etapa, ao percorrer o circuito montanhoso entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Mende em 4h41m57s, seis segundos à frente de Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), que ficaram em segundo e em terceiro, respectivamente. Geraint Thomas (Team Sky) manteve a camisola amarela e o pódio da classificação geral não sofreu alterações.

Depois de dobrado o Col de la Croix de Berthel, Jon Insausti foi apanhado na descida por Stuyven e Tom-Jelte Slagter (Dimension Data). Os três corredores estiveram bem à frente do pelotão, cujo atraso em relação à frente da corrida nesta etapa, a cinco quilómetros do fim, chegou a ser de 20 minutos - um recorde nesta Volta.

Quando faltavam percorrer 35 quilómetros, Stuyven decidiu fugir numa descida, deixando para trás Slagter e Insausti. A dez quilómetros da meta, pouco antes de se iniciar a subida final, o belga registava uma vantagem de 1m40s.

Durante grande parte do final corrida, Stuyven foi mantendo a esperança de se tornar no nono belga a vencer uma etapa da Volta, mas a sua sorte começou a esgotar-se a 2,5 quilómetros da meta, na zona mais difícil da subida a Côte de la Croix Neuve. O ciclista da Trek-Segafredo viu Fraile a aproximar-se e, 500 metros depois, foi mesmo alcançado pelo espanhol, que avançou para a sua primeira vitória numa etapa no Tour.

Foi a terceira vez que um espanhol venceu em Mende, depois de Marcos Serrano, em 2005, e Joaquim Rodríguez, em 2010.

Alaphillipe tentou protagonizar uma recuperação impressionante a três quilómetros do fim, mas falhou por apenas seis segundos. "Parabéns, Omar, foste o mais forte. Eu ataquei um pouco tarde de mais e não tinha energia suficiente para ganhar", afirmou. Mesmo com o seu último esforço a não ser suficiente, Stuyven foi eleito o ciclista mais combativo do dia.

A 15ª etapa é disputada este domingo entre Millau e Carcassonne num percurso de 181,5 quilómetros.

