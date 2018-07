A Espanha qualificou-se este sábado para a final do Campeonato da Europa de hóquei em patins, competição disputada na Corunha, após vencer a França por 8-2.

Por ter lutado ombro a ombro com o adversário numa primeira parte equilibrada, a França ainda chegou a ter esperanças de surpreender a grande favorita Espanha, que aproveitou melhor as oportunidades depois do regresso dos balneários. No início, os espanhóis foram perdulários a atacar a baliza, mas depois não deram hipóteses aos "gauleses".

Foram uns primeiros 25 minutos de ambos os guarda-redes e de oportunidades falhadas. O jogo começou por ser muito disputado em ambas metades do campo. A Espanha teve mais bola e mais oportunidades para atacar, mas foi a França que protagonizou as melhores oportunidades. Mas tanto uma como a outra equipa não conseguiam passar pelo guarda-redes adversário. Ao minuto 8, Albert Casanovas teve oportunidade para desatar o nó da partida através de um penálti, mas falhou.

Os espanhóis construíram mais jogadas com início na sua área e fim na contrária e foram mais agressivos a recuperar a bola, mas nunca souberam muito bem o que fazer com ela. Por sua vez, os franceses, resguardados na sua área, iam no erro do adversário e apostando nos remates de longe.

O desempate chegou a minuto 17. Depois de Mathieu Le Roux receber cartão azul, Jordi Adroher falhou o livre directo, mas Nil Roca apareceu disparado de trás para aproveitar a recarga e fazer o 1-0. A festa espanhola durou sete minutos, até Carlo Di Benedetto corrigir na recarga o que tinha falhou na marcação do livre directo.

A França não podia ter pedido melhor início do segundo tempo. Ao minuto 27, Roberto Di Benedetto desfez o empate numa jogada rápida. A vantagem francesa durou muito pouco, pois a Espanha empatou três minutos a seguir, fruto de um livre de Ferran Font, um dos jogadores mais interventivos nas investidas da selecção espanhola.

A goleada começou a ser desenhada ao minuto 37 com um grande remate de longe de Edu Lamas que Correia não conseguiu defender. O jogador espanhol bisou dois minutos depois. Lamas enganou o guardião francês e meteu a bola dentro da baliza.

Pela primeira vez no encontro, a Espanha estava com uma vantagem de dois golos, mas queria mais. Depois da sua equipa mandar várias bolas ao poste, Ignacio Alabart fez o 5-2 de livre directo (46’).

A sede espanhola não tinha fim e Pau Bargalló ajudou a saciá-la com uma excelente recta final da partida. Primeiro, com um penálti bem convertido por debaixo de do guarda-redes francês (47’). Depois de marcar, Bargalló tratou de assistir Roca, que não desperdiçou frente a um lado direito da baliza aberto, bisando a 1m50s do fim. O resultado final foi estabelecido por outro golo de Bargalló.

