Para o bem ou para o mal, a “Geração Curtas” impôs uma fasquia à qualidade das curtas portuguesas apresentadas no Curtas Vila do Conde que, a longo prazo, seria insustentável. Em primeiro lugar porque o festival nortenho já não está sozinho no calendário nacional de certames, em seguida porque já não é tão fácil olhar para ele como “bitola” ou “padrão” do que se está a fazer. O Curtas não se tornou por isso “apenas mais um” festival – mas se em edições anteriores era mais imediatamente visível se este era um bom ou um mau ano para a produção nacional, neste momento as pistas estão mais baralhadas, menos evidentes.

PUB

Não faltaram, é certo, bons filmes na competição nacional, e vimos pelo menos dois títulos na secção de escola Take One! que mereceriam estar na “turma dos grandes” (Flor do Gás, de João Castela, e A Ver o Mar, de Ana Luísa Oliveira, Sara Santos e André Puertas, substituiriam com franca vantagem alguns dos títulos na selecção oficial). Mas é curioso como a maior parte dos filmes que nos convenceram neste Curtas 2018 têm “pronúncia do Norte” - quer em termos de base de produção quer em termos de ambientes explorados nas próprias curtas (haverá que juntar às curtas de que acima falámos Agouro de David Doutel e Vasco Sá, Placenta de Paulo Lima ou 3 Anos Depois de Marco Amaral).

Houve espaço para duas surpresas: Pixel Frio, de Rodrigo Areias, o fim de uma paixão contado através da distância que se criou entre o casal e da arte que cada um deles pratica; e Sara F., de Miguel Fonseca, exploração brutal da descontinuidade entre a vida real e o mundo online. Areias, vimaranense em constante desmultiplicação (realizando curtas e longas entre as suas produções na Bando à Parte), é um peculiar caso de espontaneidade diletante em permanente avanço, em que cada filme parece corresponder a uma vontade de experimentar outros caminhos. Quando resulta, como neste filme mais abstracto mas francamente sedutor feito de corpos e planos em avanço e recuo, revela-se um cineasta escondido que sabe como se apropriar do espaço e do tempo como elementos centrais para a sua história.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Fonseca continua a ter como norte formal e criativo Sandro Aguilar (que, sem spoiler, é montador de Sara F. e igualmente seu produtor através do Som e a Fúria), mas o seu novo filme, história de uma adolescente solitária que recebe misteriosas mensagens de bullying enviadas por uma desconhecida, é um trabalho de meticulosa gestão de contrastes e ritmos. De um lado, a violência veloz e sensacionalista (e por isso brutal) do constante navegar na internet e do absurdo da viralidade gratuita, os 57 channels and nothing on de Springsteen multiplicados ao infinito da loucura. Do outro, a pacatez solitária de uma miúda que vive debruçada sobre os seus écrãs e que parece ela própria separar-se em personalidades distintas. Sara F. é um espelho distorcido do nosso mundo, é um pequeno pesadelo para os nossos dias.

Foto Declive

Saltando por cima do travelogue sensorial de Mónica Baptista, Água Forte (que nos pareceu fazer mais sentido no concurso experimental), da esperança afro-chaplinesca de Madness de João Viana (cuja “versão longa”, Our Madness, venceu o IndieLisboa há poucos meses e, por isso, não tinha o elemento-surpresa da maior parte do programa) e do ruralismo onírico de Paulo Lima em Placenta (uma ideia esticada muito para lá do que sustenta), sobra uma confirmação que muito nos apraz. É a segunda curta de Eduardo Brito, cuja passagem à realização com o encantatório Penúmbria (2016) encontra sucessor à altura em Declive, pequena vinheta nostálgica e milenar, conto de embalar transportado pela voz off aconchegante, narcótica de Lula Pena. É, de muito longe, a nossa curta preferida do concurso – mesmo que lhe prefiramos o rigor mais aberto e sebastianista de Penúmbria, não há como negar a exacta adequação de tempo, ritmo, imagem e som que Brito consegue em apenas sete minutos de projecção. Tudo está no seu sítio, e assim continuará enquanto a casa que lhe serve de centro estiver de pé e a paisagem à sua volta não mudar. É uma boa metáfora para definir o Curtas Vila do Conde: tudo no seu sítio.

PUB