Quando se iniciam as negociações do OE2019, João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, garante que os comunistas vão agir como sempre, um “trabalho de exame comum com o Governo” e apresentar propostas de aumento de pensões, de salário mínimo e de investimento na saúde e na educação. Quanto ao voto, avisa: “Decidirmos livremente, não cedendo a pressões nem a chantagens.”