Quase todos os alunos do ensino básico e secundário já têm as notas dos seus professores atribuídas, anunciou nesta sexta-feira o Ministério da Educação (ME). Numa nota enviada à comunicação social, o ME refere que, de acordo com as informações prestadas pelas escolas até ao final desta quinta-feira, estavam já avaliados 93% dos alunos.

Na nota enviada nesta sexta-feira, o ME garante que “caso se verifiquem dificuldades nas transferências de alunos, serão accionadas medidas administrativas para garantir que a situação é corrigida e nenhum aluno é prejudicado”.

Directores e pais tinham alertado que sem notas atribuídas os processos de transferência de escola não poderiam ser concluídos e que por isso os alunos arriscam-se a ficar sem vaga nas escolas para onde querem mudar.

Ainda esta semana, em resposta ao PÚBLICO, o ministério tinha apenas remetido para o que se encontra estipulado na lei (que o prazo de matrícula dos alunos termina três dias depois da sua situação escolar estar esclarecida), não prevendo a adopção de medidas excepcionais.

Segundo o ministério, “estão no terreno equipas da Inspecção-Geral da Educação e Ciência com instruções para, nos termos legais e regulamentares, ajudar os directores e órgãos de gestão das escolas na resolução dos casos pendentes”. Adianta também que o Alentejo e a região de Lisboa e Vale do Tejo são as zonas “que registam uma maior percentagem de alunos já avaliados”.

Em defesa da recuperação de todo o tempo de serviço prestado durante o período de congelamento das carreiras, os professores iniciaram uma greve às reuniões de avaliação no dia 4 de Junho e que ainda está em curso, por iniciativa do novo Sindicato de Todos os Professores (Stop). As duas federações sindicais de professores e os outros sindicatos independentes de docentes suspenderam a greve a 13 de Julho e também só a tinham iniciado a 18 de Junho.

Segundo a Federação Nacional de Professores (Fenprof), a 13 de Julho continuavam por realizar mais de 90% dos conselhos de turmas dos anos que não têm exames (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º). As notas dos alunos do 9.º, 11.º e 12.º ano foram lançadas no início de Julho, por terem sido convocados serviços mínimos de modo a assegurar que as pautas fossem afixadas antes da data prevista para a divulgação dos resultados dos exames.

