Os artistas portugueses Daniel Eime, Pantónio, Odeith, Frederico Draw & Contra e o colectivo Estúdio Altura vão pintar murais na Amadora, a partir de 30 de Julho, no âmbito da 4.ª edição do projecto Conversas na Rua, anunciou a autarquia.

As obras que os cinco artistas e um colectivo irão pintar na cidade "vão juntar-se aos já mais de 100 trabalhos de arte urbana que decoram a Amadora" e "integrar o Mapa da Arte Urbana da Amadora, uma plataforma online interactiva de promoção da arte pública mural do concelho".

O primeiro a pintar será Daniel Eime, cujo trabalho se caracteriza sobretudo pela pintura de rostos com stencil. O artista, que nasceu nas Caldas da Rainha, onde entrou no mundo do graffiti, e vive actualmente no Porto, estará entre 30 de Julho e 3 de Agosto a pintar na rua Elias Garcia.

Entre 2 e 8 de Agosto será possível ver-se Odeith, um filho da terra cujo trabalho tem corrido mundo, a pintar na rua António Duarte Caneças.

Natural da freguesia da Damaia, Odeith começou a pintar na rua e em linhas de comboios, trabalhou mais de uma década em tatuagens e deixou murais nos bairros da Cova da Moura, 6 de Maio e Santa Filomena, enquanto desenvolvia a técnica 3D, uma das características mais marcantes do seu trabalho. Os murais na Amadora com as figuras da fadista Amália Rodrigues, do guitarrista Carlos Paredes e do futebolista Eusébio são de sua autoria.

De 8 a 15 de Agosto, é a vez de Frederico Draw & Contra — conhecidos pelos rostos que criam utilizando latas de spray — pintarem na avenida Alberto Henrique Lourenço. Os dois artistas do Porto fazem parte do Colectivo Rua, criado em 2006 e constituído por artistas multidisciplinares.

Tanto Odeith como Frederico Draw & Contra participaram na 3.ª edição do Conversas na Rua, que decorreu entre 28 de Agosto e 26 de Setembro de 2017.

Entre 10 e 20 de Agosto será a vez do açoriano Pantónio pintar na fachada da Escola Superior de Teatro e Cinema e, entre os dias 14 e 20 do mesmo mês, o Estúdio Altura estará a pintar na avenida General Humberto Delgado.

