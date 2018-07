A História nunca morre

PUB

A propósito da prosa do presidente da Associação 25 de Abril (ver artigo de opinião no PÚBLICO de ontem), dá a sensação que o referido senhor nunca foi militar pois as guerras, todas elas, são férteis em acontecimentos que, muitas vezes, escapam ao controlo dos militares, e não me venham dizer que estar num campo de batalha pressupõe exigir-se a máxima contencão perante um dado momento de uma emboscada, de um rebentamento de uma mina ou mesmo de um ataque a um alvo inimigo.

Fui militar, do SMO, em Angola e tive muito orgulho em servir o meu país independentemente do regime existente no mesmo. Na minha unidade houve actos heróicos de camaradas meus e se, por vezes, houve excessos, não é isso normal quando se vê tombar um camarada que connosco conviveu? Marcelino da Mata foi um militar guineense que serviu, e bem, o país que aceitou como seu. Qual a diferença entre ele e Alpoim Galvão, um distinto fuzileiro que, também na Guiné, honrou a farda que vestiu e o país que jurou defender.

PUB

Sejamos realistas. Não é a guerra, ela mesmo, um atentado contra a civilização. Honremos aqueles que nunca desertaram e nas bolamas da Guiné, nas chanas de Angola e nos planaltos de Mocambique fizeram História.

Manuel Alves, Lisboa

Em defesa de Henrique de Barros e de Lopes Cardoso

Reporto-me à entrevista com António Barreto no PÚBLICO de 18/7, em que este aborda a sua prática como ministro da Agricultura em 1976/77:

- Curiosa a sua constatação de que o modelo de pequena propriedade, para as terras que não foram devolvidas, falhou porque ainda não tinha sido construído o Alqueva. Devia ter acrescentado que essas terras, bem como as poucas que ficaram para as cooperativas, eram as menos férteis, pois as melhores foram para as chamadas "reservas", para os grandes agrários...

- De registar o seu lamento por nesse período não ter conseguido o cumprimento integral das ordens que deu para ser cortado o financiamento às cooperativas e proibida a venda de cortiça pelas UCPs. Esqueceu-se então que não controlava a totalidade do sistema bancário, nomeadamente as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, e que os industriais de cortiça precisavam de matéria-prima para terem as fábricas a funcionar. Assim Barreto não conseguiu o pleno sucesso no estrangulamento financeiro que planeara das cooperativas!

- Lamentáveis as referências que faz a Henrique de Barros como seu apoiante. A leitura da obra de Henrique de Barros evidencia que o professor foi um crítico acérrimo dos latifundiários a quem Barreto restituiu as terras que tinham sido expropriadas. Respeitemos pois a sua memória!

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

- Também Lopes Cardoso é visado, sugerindo Barreto que ele também foi seu apoiante, e que, quando ministro em 1975/76, só permitiu as ocupações e procedeu às expropriações das terras por medo dos trabalhadores rurais. Nem comento...

PUB

António Barreto terá algum mérito profissional na sua actividade de sociólogo. Para a História, no entanto, daqui a duas ou três gerações, o seu nome ficará registado só como o do político autor da lei que acabou com a Reforma Agrária, o grande sonho dos trabalhadores rurais alentejanos.

António Freire, Lisboa

PUB