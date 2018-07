O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o Presidente russo, Vladimir Putin, a visitar os Estados Unidos no Outono, anunciou o gabinete de imprensa do Governo norte-americano. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse no Twitter que as conversações para agendar o encontro já estavam a decorrer, mas a Rússia ainda não se manifestou. A acontecer, este encontro surge depois de os dois líderes se terem encontrado esta segunda-feira, na Finlândia – um encontro que ainda dá que falar.

O anúncio do convite apanhou o responsável pelas agências de serviços secretos, Dan Coats, de surpresa. “Repita lá isso”, disse Coats quando a jornalista da NBC Andrea Mitchell lhe deu a notícia enquanto o entrevistava. “Okay”, continuou Coats, rindo-se enquanto respirava fundo. “Vai ser bonito.”

Ainda que Trump tenha caracterizado a cimeira de segunda-feira como “um grande sucesso”, houve muita contestação quanto à prestação dele e às declarações que produziu – acabando por desdizer-se e recuar em algumas delas. “Numa frase fundamental nas minhas declarações, disse a palavra ‘devia’ em vez de ‘não devia’. A frase devia ser ‘não vejo motivos para que NÃO tenha sido a Rússia. Uma espécie de dupla negativa. Acho que isto clarifica as coisas”, afirmou Trump, um dia depois do encontro e das acusações de que tinha “rastejado” e “suplicado” perante Vladimir Putin. Em causa estava o facto de o Presidente dos EUA contrariar as informações dos serviços secretos norte-americanos segundo os quais a Rússia tinha interferido nas eleições de 2016, em que Trump foi eleito. Uma postura que produziu ondas de choque dentro do próprio Partido Conservador, com um dos aliados de Trump, Newt Gingrich, a classificar tais afirmações como "o maior erro" do mandato até agora.

O líder russo, por seu lado, garante que a cimeira foi “um sucesso”, mas lamenta que houvesse “forças” nos Estados Unidos que a querem desvirtuar e sabotar. “Chegámos a alguns acordos. Claro que temos de ver como as coisas correm daqui para a frente”, reagiu Putin. Durante o encontro no palácio presidencial de Helsínquia, Putin negou qualquer interferência russa na política interna e nas eleições dos Estados Unidos e Trump parecia ter aceitado as explicações, garantindo que não houve qualquer “conluio” entre a campanha dele e Moscovo, matéria que está a ser investigada pelo FBI.

Ainda pouco se sabe sobre o que foi falado entre os dois Presidentes. O senador democrata Chuck Schumer pediu a Trump que revelasse quais os assuntos que foram debatidos durante as duas horas em que esteve reunido a sós com o homólogo russo e referiu que, até que isso aconteça, o mais sensato seria os dois não voltarem a encontrar-se a sós – “seja nos Estados Unidos, na Rússia, ou onde quer que seja”.

