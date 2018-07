Quem vai escolher o próximo líder dos populares? Os jornais espanhóis explicam que a decisão está nas mãos de 3082 delegados, que no sábado votam ou em María Soraya Sáenz de Santamaría ou em Pablo Casado.

Segundo os dados divulgados pelo PP, o grupo mais numeroso destes delegados é constituído por advogados (437). Seguem-se os estudantes (265), os funcionários públicos (199) e os empresários (135). Há ainda, por exemplo, 198 “sem profissão”, 75 médicos, 47 “políticos”, 36 “donas de casa” e 29 agricultores.

A esmagadora maioria, 2560, são homens; 961 são mulheres. No capítulo das idades, 33,3% têm entre 40 e 49 anos. O segundo grupo mais numeroso está entre os 50 e os 59 anos; 127 são maiores de 70 anos e 139 delegados têm menos de 29 anos.

Os delegados votam por comunidades autónomas, e as que mais votos têm são, segundo o El País, a Andaluzia (519 delegados), Valência (378), Castela e Leão (344), Galiza (324) e Madrid (266). Dos 3082 delegados, 522 são delegados por inerência, fazem parte das estruturas do partido, e 2560 foram eleitos para o congresso.

O congresso do PP começa nesta sexta-feira mas o vencedor da votação só é conhecido sábado, perto do meio-dia.

No primeiro dia serão ouvidos os discursos do líder cessante — o ex-presidente do Governo Mariano Rajoy, derrubado numa moção de confiança dos socialistas, agora no poder — e de María Dolores de Cospedal, a secretária-geral do partido que foi ministra da Defesa e que está também de saída do seu cargo no PP. Na manhã de sábado Santamaría e Casado apresentam as suas candidaturas e realiza-se a votação.

