Um homem armado entrou com uma faca num autocarro em Lübeck, cidade no Norte da Alemanha, e segundo o jornal Bild, feriu oito pessoas, uma com gravidade.

A polícia do estado de Schleswig-Holstein explicou que isolou o autocarro junto a uma paragem de autocarro no bairro de Kuecknitz. O atacante foi detido.

"Um dos feridos tinha acabado de dar o seu lugar a uma senhora idosa quando o atacante o esfaqueou no peito", disse uma testemunha ao jornal regional Luebecker Nachrichten.

A testemunha acrescentou que o atacante aparenta estar na casa dos 30 anos. A polícia não confirmou esta informação.

